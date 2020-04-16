«Який *** [нісенітницею] ми займаємося!»

«Цифровий контроль» в Москві поки толком не працює. Журналістка Znak.com пройшлася по місту

Контроль цифрових пропусків у Москві працює вибірково або не працює зовсім. Це з’ясувала журналістка Znak.com, випробувавши на собі пропускну систему, яка сьогодні запустилася в столиці. З самого ранку соціальні мережі рясніли фотографіями багатокілометрових пробок з машин, що скупчилися майже на всіх великих магістралях у бік центру. Москвичі публікували фотографії довгих черг на станціях метро, де співробітники поліції перевіряли наявність цифрових пропусків. Проте вже до полудня ситуація кардинально змінилася — цифрові пропуску не перевіряли ні в метро, ні в автобусах, ні таксі, ні в самому центрі Москви.

«Я просто фотографував пропуску на телефон»

Видавати цифрові пропуску у столиці офіційно почали 13 квітня, отримати їх можна було трьома способами: на сайті уряду, за допомогою смс-повідомлення та за телефоном гарячої лінії. Однак вже в перший день сайти мерії Москви, державних послуг і окремий портал для оформлення цифрових пропусків виявилися недоступні. В оперативному штабі пояснювали це тим, що на сервера mos.ru були здійснені бот-атаки, «в тому числі з-за кордону».

Щоб отримати цифровий пропуск, необхідно мати доступ до інформаційних ресурсів Москви. Отримати реєстрацію на mos.ru можна, наприклад, за допомогою облікового запису на сайті Держпослуг. Наступний крок — надати доступ до перегляду адреси електронної пошти, номери телефону, паспортні дані, ІПН і СНІЛС, даних про контакти та адреси. Потім потрібно вказати адресу початку і закінчення проходження, а також мету поїздки. Після чого на екрані смартфона з’являється QR-код, який, як заявляли влади, і будуть перевіряти співробітники поліції.

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Вранці в Москві стався транспортний колапс: автомобілісти стояли в багатокілометрових пробках на Ленінградському, Каширському, Ярославському, Щелковському, Варшавському, Борівському, Можайськом, Дмитрівському шосе. Ситуація на дорогах мало чим відрізнялася від звичного ранку в столиці в «мирний час». Пасажири підземки на деяких станціях метро шикувалися в довгі черги, так як у кожного з них співробітники поліції перевіряли наявність QR-коду.

Порушення правил соціального дистанціювання при цьому виявилося таким кричущим, що мер Сергій Собянін поспішив виправдатися і сказав, що черги в метро утворилися через «перевірочних заходів, проведених ГУВС». «Переговорив з начальником ГУВС, попросив організувати роботу таким чином, щоб подальші перевірки не призводили до масового скупчення людей. Черги усунено. Робота нормалізована», — написав мер у своєму Twitter.

Мабуть, прохання Собяніна співробітниками поліції була сприйнята надто буквально. Адже до 10:00 мск на станціях метро співробітники поліції, за спостереженнями кореспондента Znak.com, взагалі не перевіряли наявність цифрових пропусків. Так, на кінцевій станції сірої гілки метро «Бульвар Дмитра Донського» жоден з п’яти співробітників поліції, на кожному з яких були медичні маски і гумові рукавички, не підійшов ні до одного пасажиру підземки за той час, поки на перон двічі прибували потяги. «Я сьогодні їхала на маршрутці до метро [станція „Бульвар Дмитра Донського“], ось зараз поїду до „Нагатинской“ до репетитора перед ЄДІ, мені незручно займатися дистанційно, мені потрібен педагог поруч. Поки ніхто пропуск не питав, але він у мене є. Я зробила пропуск „для особистих цілей“, мені двох поїздок [тиждень] до репетитора вистачить», — розповіла Znak.com 17-річна Ганна.

Близько 11 ранку в московському метро безлюдноАнастасия Мельникова / Znak.com

Але далеко не всі москвичі, спустилися в метро, мали при собі пропуску. Серед 15 мешканців столиці, з ким поговорив кореспондент Znak.com, лише у сімох був з собою цифровий пропуск. «У мене перепустку для походу в лікарню, якщо треба буде завтра поїхати кудись, зроблю пропуск для особистих цілей, потім знову до лікаря», — поділилася своєю методикою 28-річна Марія, яка прямувала на північ Москви. За словами дівчини, пропуск у неї перевіряли на «Калузька»: «Поки я чекала поїзд, підійшов співробітник [поліції], представився, попросив показати пропуск, я показала скріншот на телефоні, він його подивився, і все, паспорт не питав. Якщо це можна назвати перевіркою пропуску, то так, у мене його перевіряли».

До речі, за всі дві години, що кореспондент Znak.com пересідав з однієї станції метро на іншу, ні один співробітник поліції не попросив показати ніякі документи. Ні навмисне курсування навколо співробітників поліції на «Боровицької», ні прохання зорієнтувати за номерами виходу зі станції «Охотний ряд» не стали причиною перевірки пропуску.

«Вас теж сьогодні поставили на кінцеві станції з ранку пропуску перевіряти? — спілкувалися між собою силовики на станції „Охотний ряд“. — Нам просто сказали вийти на кінцеві, проїхати п’ять станцій у бік центру, попроверять там, потім їхати в центр». «Який *** [нісенітницею] ми займаємося!» — сказав один із сержантів, опустивши медичну маску з обличчя. Він став показувати колегам на екран свого смартфона: «Я весь ранок просто фотографував пропуску на телефон!»

Зазначимо, видання Baza повідомляло, що «московським поліцейським не вистачило мобільників для сканування цифрових перепусток»: «Керівництво ГУ МВС по Москві доручив роздати смартфони, якими озброювали співробітників під час ЧС-2018, однак вони дісталися далеко не всім. Телефонів з встановленою програмою „Помічник Москви“ [співробітники поліції] поки так і не отримали».

Не перевірив цифровий пропуск у кореспондента Znak.com і водій Uber, який приїхав за викликом (передбачається, що москвичі повинні демонструвати пропуск таксисту). Чоловік за кермом лише обережно поцікавився: «У вас цей код є?» Відповідь «так» без пред’явлення яких-небудь доказів водія задовольнив. При цьому напередодні заступник керівника департаменту транспорту Москви Дмитро Пронін повідомив, що водії московських таксі зобов’язані перевіряти у пасажирів пропуску. Він підкреслив, що департамент транспорту буде щодня стежити за ситуацією і звіряти кількість замовлень і число перевірок пропусків. Правда, яким чином буде проводитися та сама звірка, чиновник не уточнив. Зате зазначив, що москвичі можуть подавати скарги на водіїв-порушників за допомогою програми «Помічник Москви».

Про те, що система перевірки цифрових пропусків пасажирів таксі поки не функціонує, розповіли «Відомостям» співробітники трьох сервісів таксі. Видання, посилаючись на джерела в компаніях, повідомляє, що «водій запитує пропуск „для очищення совісті“».

Винні «недисципліновані москвичі»

2 квітня мер Москви Сергій Собянін писав у своєму блозі, що «досвід першого робочого тижня показав», що вводити пропуску в столиці «немає необхідності, тому що» більшість жителів міста сумлінно виконують вимогу залишатися вдома». Тоді ж мер Москви обмовився, що до цього питання влади міста повернуться «або при несприятливому розвитку епідеміологічної ситуації, або в разі зростання кількості порушень домашнього режиму».

10 квітня Собянін заявив, що «починаючи з понеділка (6 квітня — прим. ред.), ситуація почала погіршуватися», тому в Москві будуть введені пропуску. Зазначимо, що з 2 по 10 квітня число заражених коронавірусом в Москві збільшилася майже в два рази — з 595 до 1 тис. 124 осіб. І якщо мер Собянін публічно заявив, що причина введення пропускної системи — це зростання числа хворих, то в Кремлі, судячи з усього, вважають інакше. Сьогодні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що «москвичі і гості столиці не проявили належної дисциплінованості по дотриманню режиму самоізоляції, і тільки це змусило владу міста ввести пропуску». Та й ранкове стовпотворіння в метро через перевірки цифрових пропусків поліцією — теж вина москвичів, вважають в адміністрації президента. «Робити якісь висновки і поспішати з висновками на основі першого ранку, як ці пропуску заробили, вважаємо неправильним. Можливі труднощі? Так, можливі. Але проблема в недисциплінованості», — заявив Дмитро Пєсков.

Цікаво, що кількість виданих цифрових перепусток, за даними на 14 квітня, становила 3,2 млн. Ця цифра майже не відрізняється від того числа москвичів, які, за словами мера Собяніна, продовжують з тих чи інших причин ходити на роботу.