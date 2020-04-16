Певица Слава Каминская показала себя в ванной

Певица Слава Каминская любит удивлять своих поклонников. Артистка регулярно публикует в Instagram фото и видео из своей жизни. Она, как и все остальные, находится дома на карантине. Что бы как-то развлечь себя и поклонников, Слава сняла дома небольшой видеоролик. В этот раз солистка группы “НеАнгелы” показала, как принимает ванну.

На видео запечатлено, как Слава Каминская совершенно без одежды нежится в ванной при свечах. Судя по подписи, оператором и режиссером видеоролика является сама певица.

Получился такой своеобразный клип на песню Небо группы “НеАнгелы”. Полностью обнаженная звезда сняла сама себя и предположила, что “получит” за то, что опубликовала ролик. Интимные части тела она все же прикрыла руками.

Каминская поет песню Небо, а в конце ролика размазывает косметику по лицу. Под видео певица написала, что “не выдержала и, возможно, получит по ж…”. Но фанаты пришли в восторг от такого контента и песни. Видео набрало более 80 тысяч просмотров.

Стоит отметить, что Слава Каминская относится к числу звезд, которые нечасто балуют своих поклонников откровенными фото – в основном, певица стремится соблюдать приличия, и чаще всего демонстрирует снимки, на которых она запечатлена в элегантных нарядах.

Также певица с удовольствием делится с фанатами фото своих детей и рассказывает, как переживает карантин.

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Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 13 Апр 2020 в 7:11 PDT

: ukrainianwall.com