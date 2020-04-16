Наслідки скасування планових госпіталізацій будуть серйозні, вважає головлікар петербурзької Єлизаветинської лікарні Сергій Петров.

Єлизаветинська лікарня увійшла в трійку міських стаціонарів Петербурга, куди не будуть везти пацієнтів з COVID-19. Перитоніт, інфаркт, інсульт, виразка шлунка та багато іншого — рівно третина пацієнтів із захворюваннями, які коронавірус «не відміняв», візьмуть на себе співробітники медустанови на вулиці Вавілових.

Про те, як організовано лікування хворих в умовах пандемії і чи можливо уникнути спалаху коронавирусной інфекції в одному з найбільших міських стаціонарів, розповів головний лікар Єлизаветинської лікарні, доктор медичних наук Сергій Петров.

— Сергій Вікторович, саме у вашій лікарні будуть лікувати всі інші захворювання, які зовсім не втратили актуальності під час пандемії коронавіруса?

— Так, у місті визначено три стаціонару, в які не повинні поступати пацієнти з пневмоніями і підозрою на COVID-19. Тільки міська лікарня № 26, НДІ швидкої допомоги ім. І. в. Джанелідзе і ми будемо надавати всю екстрену допомогу петербуржцям без симптомів гострої респіраторної інфекції.

— Пацієнтів стало більше?

— Ми в такому режимі працюємо два тижні, і вже бачимо, що пацієнтів стало менше, ніж зазвичай, незважаючи на те, що інші лікарні перепрофілювалися під ГРВІ та коронавірус. У нас зараз 300 вільних ліжок з 1100. Мабуть, справа в тому, що ми припинили надавати планову і високотехнологічну допомогу, закрили денний стаціонар та амбулаторно-консультативний відділення. Допомагаємо тільки в екстрених випадках, і притоку планових хворих немає.

Зараз у нас є близько 800 осіб, але при цьому складається враження, що відсоток важких пацієнтів зростає. Мабуть, під час самоізоляції люди не хочуть викликати швидку, поки симптоми не дуже серйозні. А потім ситуація погіршується.

— До яких наслідків, на ваш погляд, призведе скасування планової госпіталізації в місті?

Наслідки будуть серйозні, адже будь-яка хвороба, якщо її вчасно не лікувати, обертається ускладненнями. А зараз, навіть якщо у людини якісь важкі хронічні захворювання, ми не можемо його госпіталізувати в плановому порядку — тільки за швидкої. Йому доведеться чекати, коли епідеміологічна обстановка в місті нормалізується.

Ми очікуємо, що всі ті, хто повинен був госпіталізуватися зараз, потраплять до нас на кілька місяців пізніше, ніж потрібно. Це величезна кількість хворих, яке навряд чи вийде швидко пролікувати.

— Головне завдання лікарні на сьогоднішній день — не допустити спалаху коронавирусной інфекції в установі. Які заходи ви приймаєте?

— Найважливіші заходи — сортування пацієнтів на рівні приймального відділення та хороший контакт з міською станцією швидкої допомоги. Якщо у нас є сумніви з приводу привезеного хворого, ми обстежимо його в приймальному відділенні. Якщо виявлена пневмонія або вірусна інфекція — їх переводять у відповідні стаціонари. У середньому в добу ми переводимо 6-8 чоловік.

У приймальному відділенні ми створили два ізолятора — один з них з окремим входом. Туди поміщаються всі «підозрілі». Він складається з декількох приміщень, які постійно дезінфікуються. Тут є комплекти зі спецодягом, ультрафіолетовий рециркулятор повітря, диспенсоры з антисептиками. Виділили і реанімаційну палату-ізолятор, де лежать «сумнівні» хворі.

Є також обсервационная палата у приймальному відділенні на 6-8 ліжок, в якій протягом доби за пацієнтами, переведеними з інших лікарень, спостерігають лікарі.

— А що робити з безсимптомними носіями COVID-19?

— Бессиптомных пацієнтів ми, звичайно, виявити не зможемо. Але ті, яких по контактам належить обстежити, здають аналіз на коронавірус.

Якщо ж хворий з COVID-19 все-таки у нас з’явиться, ми будемо діяти так само, як і інші стаціонари, які зіткнулися з цим. Ізолюємо його, обстежуємо всіх контактних, закриємо відділення. Хоча ясно, що повністю закрити на карантин нашу лікарню не можна, швидка допомога у місті постане. До кого будуть везти людей з перитонитами, інфарктами, інсультами?..

— Як ви ставитеся до ідеї переходу петербурзької медицини на казармене становище?

— Я вважаю, що закривати на карантин лікарню, перепрофилировавшуюся під інфекцію — міра неправильна, ризик захворіти підвищується ще більше. Крім того, людям важко бути в розлуці з сім’ями. Я впевнений, що «инфекционка» повинна обходитися без карантину, адже саме для цього їх і перепрофілювали, потрібно просто суворо дотримуватися необхідних заходів безпеки.

— Можливо контролювати співробітників, які могли заразитися?

— У нас працює 2 тисячі співробітників, деяких ми відправили на удаленку — в основному немедичний персонал: контрактна служба, юристи, бухгалтерія, планово-фінансовий відділ, IT-служба. Частина співробітників, які побували за кордоном, сидять вдома на карантині. Нам також постійно приходять повідомлення від Росспоживнагляду в дусі «хворий COVID-19 живе в одному під’їзді з вашим співробітником». В такому разі ми відразу відсторонюємо його від роботи і на 2 тижні відправляємо додому на самоізоляцію.

Зараз у нас працює близько 1600 осіб. Частина працівників, які раніше надавали планову допомогу в амбулаторно-консультативну відділенні, радіоізотопної лабораторії та ортопедичному відділенні, ми відправили додому з відповідною оплатою.

— Працівники Єлизаветинської не скаржаться на брак засобів індивідуального захисту? Від комітету з охорони здоров’я були поставки масок і респіраторів?

— Міський комздрав нам поки засобів захисту не постачав. Користуємося тим, чим самі запаслися в свій час — закупили додаткову партію антисептиків, масок, костюмів, респіраторів. В тому режимі, в якому ми зараз працюємо — тобто в зоні низького інфекційного ризику — всього вистачає. В ізоляторах на всіх лікарів респіратори і костюми, в прийомних чергові теж в респіраторах, ковпаках, рукавичках і захисних щитках. У звичайних відділеннях використовуються ковпаки, маски і рукавички в штатному режимі.

Але цього вистачить на два тижні-три. Далі перспективи туманні. Ми звернулися до постачальників, з якими працювали за контрактами, вони кажуть, що поставки будуть відбуватися централізовано. Ми поставили це питання комздраву, і нам відповіли, що засоби захисту є, але так як наша лікарня не перепрофілюється, нам вони не потрібні. Вчора вийшла постанова Уряду, яка призупиняє централізовану поставку. Що робити — незрозуміло.

— А як у лікарні з апаратами ШВЛ?

— У нас зараз 79 апаратів, поки їх вистачає. Ми плануємо додатково докуповувати їх, тому що частина ШВЛ використовується багато років, ресурс вироблено повністю, а хворі стають все важче.

Ми знаємо, що найближчим часом в місті з’явиться якась кількість апаратів, але кажуть, будуть вітчизняні. Які вони по якості, неясно, досі ми працювали тільки з імпортними — китайськими, європейськими, американськими.

Адже зробити такий апарат непросто — на це йде кілька місяців. А закупити за кордоном таку апаратуру, напевно, зараз складно: ШВЛ не вистачає і самим країнам-виробникам.

— На ваш погляд, наскільки петербурзька медицина готова до найгіршого сценарію розвитку коронавирусной інфекції?

— Ми в будь-якому випадку переможемо епідемію, але все залежить від своєчасності прийнятих рішень. Зараз основна біда в тому, що немає чіткої інформації про те, що відбувається. Саме тому неможливо сказати, чи достатньо вжитих заходів.

Ось, приміром, у Петербурзі зареєстрували всього 5 смертей від COVID-19, на штучній вентиляції знаходяться близько двох-трьох десятків людей. А при спробі перевести реанімаційного пацієнта в перепрофилированную лікарню виявляється, що місць в реанімації немає. Загалом, незрозуміло, скільки людей в місті з ГРВІ, пневмонії, COVID-19. Неясно, наскільки завантажені стаціонари і підготовлені реанімації. Мало інформації, лікарні погано взаємодіють один з одним, і це все ускладнює.

— Як думаєте, у Петербурга є шанси стримати епідемію COVID-19, розтягнути пік?

Вважаю, півтора-два місяці доведеться на гострий період, сподіваюся, через два тижні щоденний приріст зупиниться, і ми вийдемо на плато, далі через два тижні показники почнуть знижуватися. Цикл розвитку інфекції у всіх країнах схожий — десь коротше, десь довший, пік може бути вище або нижче, але виглядає все приблизно однаково. Хочеться сподіватися, що в червні все закінчиться.