71-летняя мама Илона Маска устроила дома дефиле (фото)

Выглядеть хорошо Мэй помогают регулярные занятия на велотренажере, растяжка и правильное питание

Мэй Маск завоевала имя в модельном бизнесе задолго до того, как во всем мире заговорили о гении ее сына Илона. В 63 года она снялась обнаженной для обложки журнала Time New York Magazine, а в последние несколько лет регулярно появляется на страницах самых разных глянцевых изданий.

На днях родительница IT-гения выложила в Инстаграм новый видеоролик, на котором гордо продефилировала по комнате в черном комбинезоне, солнцезащитных очках и с множеством золотых цепей на шее.

«Как всегда великолепна!», «Мне очень нравится ваш комбинезон», «Мэй, вы всегда так мотивируете», «Я такой походкой обычно хожу за продуктами. Сразу чувствую себя супермоделью», – не скрывают своего восторга интернет-пользователи.

Выглядеть так хорошо Мэй помогают регулярные занятия на велотренажере, растяжка и правильное питание. У мамы Илона Маска образование диетолога, так что она всегда старается планировать свой рацион. Возрастная модель уверяет, что без всех этих ухищрений она довольно быстро наберет вес.

: glavcom.ua