Прощай, рубль! Втеча інвесторів з російської валюти побило рекорд 2014 року

Російський валютний і борговий ринок в березні і на початку квітня пережили втеча іноземних інвесторів, побило рекорд 2014 року.

Як повідомляє ЦП в «Огляді ризиків фінансових ринків», трохи більше ніж за місяць нерезиденти скинули на МосБирже 389,6 мільярда рублів.

Вихід іноземних інвесторів з російських активів почався в останній декаді лютого і прискорився в березні, відображаючи «реакцію на поширення пандемії коронавирусной інфекції і відсутність упевненості в укладенні нової угоди щодо обмеження видобутку на ринку нафти», констатує регулятор.

10 березня, у перший день торгів після 30-відсотковий обвал Brent, нерезеиденты купили валюти на 82,2 млрд рублів, а з 11 березня почали позбавлятися від російського держборгу.

За чотири тижні західні банки і фонди продали облігації федерального позики на 286,5 млрд рублів або близько 9% портфеля розміром 3,2 трильйона.

Викуповувати папери довелося вузькому колі великих банків, віднесених ЦБ до «системно значущим», крім яких покупців на ринку майже не залишилося.

Для самих банків обвал ринку держборгу обренулся збитками: зниження цін на папери принесло 300 млрд рублів «від’ємної переоцінки» систмно значущим кредитним організаціям, 90 млрд рублів втратили недержавні пенсійні фонди, 52 млрд рублів – страхові компанії, 27,8 млрд рублів – брокери, перераховує ЦБ.

Щоб банки продовжували викуповувати стрімко дешевшають папери, ЦБ дозволив їм не враховувати збитки на балансі і оцінювати свої портфелі за докризовими цінами (на 1 березня). Послабленнями, які діють до 1 січня 2021 року, скористалися три банку.

Гроші банкірам тим часом надав ЦБ, заливавший в систему 800 млрд рублів кредитів репо. Він же став головним покупцем рублів, від яких позбавлялися іноземні інвестори, щоб купити долари і вивести капітал із Росії.

За період з 10 березня по 8 квітня ЦБ продав на ринку валюту з власних резервів і ФНБ на 245 млрд рублів (близько 3,2 млрд доларів). «Це дозволило згладити негативний вплив різкого зниження нафтових цін на приплив валюти», – пояснює центробанк.

З частиною валютних резервів довелося розлучитися і банкам: у перший день торгів після обвалу нафти на 30%, 10 березня, системно значимі кредитні організації продали валюту на 82,5 млрд рублів, повністю покривши попит біжать іноземців (вони купили 85,8 млрд).

На початок року у російських банків було близько 17 млрд доларів вільної валюти – це готівка, розміщені за кордоном, понад суми, яку самі банки мають клієнтів по розрахунковим рахункам.

Західних банки і їх російські “дочки” тим часом ще в кінці лютого повністю закрили операції carry-trade c рублем на грошовому ринку і починаючи з березня ставлять на його падіння через свопів, зазначає ЦБ.

Обсяг таких ставок на початок квітня досяг 3,9 млрд доларів, зазначає ЦБ, підкреслюючи, що на даний момент браку валютної ліквідності не спостерігається.