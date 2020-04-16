У Житомирській області у водоймі знайшли тіло 2-річного хлопчика, якого шукали майже добу

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у Житомирській області, – передає tsn.ua.

Зазначається, що увечері 12 квітня жителька села Покостівки повідомила поліцію про зникнення її 2-річного онука. За словами жінки, хлопчик грався у дворі разом з іншими дітьми. Дорослі у той момент розмовляли на веранді. Хлопчик опинився без нагляду дорослих і зник.

Упродовж ночі сусіди та правоохоронці шукали дитину. “Спільні групи поліцейських, мешканців села, рятувальників та егерів упродовж ночі працювали у пошуках дитини. Перевіряли хати-пустки, горища, сараї, сінники, прилеглу територію у радіусі кількох кілометрів, але, на жаль, пошуки не принесли бажаного результату”, – розповів заступник начальника ГУНП області Артем Лисогор.

Вранці 13 квітня тіло дитини знайшли у водоймі неподалік двору. Нині призначено судово-медичну експертизу щодо причин її загибелі.

: news.dks.com.ua

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