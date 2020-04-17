У Вашингтона новий головний біль – Каліфорнія

США зовсім не солодко доводиться: колись світовий економічний лідер з практично необмеженим впливом по всій планеті почав чахнути і в’янути на очах. Зараз в Штатах 650 тисяч заражених. Уряд розривається на частини, виділяючи колосальні суми на боротьбу з коронавірусом, при цьому складається відчуття, що всі спроби марні.

По суті, економічний центр світу зараз закрився на карантин. Але страждає не тільки американська економіка, хоча це вже досить нищівний удар по ній, але й територіальна цілісність країни. Губернатор штату Каліфорнія відкрито заявив, що Каліфорнія – це окрема держава. Гевін Ньюс почав діяти виключно в інтересах свого штату, не чекаючи допомоги від Вашингтона.

Він також відкрито звинуватив Трампа і його адміністрацію в помилках, які призвели до нинішнього стану речей. Власне, Ньюс самостійно виділив 1 мільярд доларів на закупівлю необхідних засобів захисту та медичного обладнання. Абсолютно ніяк не погоджуючи свої дії з центральною владою. Такий вчинок не міг не викликати захоплення в демократичних колах країни.

Забезпечивши поставки 200 мільйонів медичних респіраторів і масок в місяць, Ньюс, по суті, визначив для Каліфорнії власний, відокремлений від Америки шлях боротьби з епідемією.

Але такі дії не могли не викликати у людей відчуття, що національну єдність в перспективі може бути підірвано. Це своєрідний бунт проти центральної влади. Плюс до всього в минулий понеділок губернатори ряду штатів заявили, що створюють альянси, не підкоряються федеральної влади. Вони категорично не згодні з позицією Трампа про те, що тільки він має владу скасувати заборони на пересування. Такий поворот подій викликав у Вашингтона крайню ступінь обурення і змусила добряче понервувати.

Як повідомляють американські ЗМІ, в Штатах зараз з’явилися два альянсу. Вони між собою координують те, як будуть вирішуватися економічні проблеми і як буде організована боротьба з коронавірусом, включаючи протидію Трампу, який, на їхню думку, своїми рішеннями вганяє країну ще глибше в яму.

Федеральні чиновники з трамповской адміністрації і коаліція губернаторів. Дійсно, назріває серйозний конфлікт. Втім, не так важливо, як цей конфлікт буде протікати і хто переможе, адже в будь-якому випадку Америка вже стала на роздоріжжі, де є всього дві дороги: найгірша і просто погана. На яку ступити – рішення, яке повністю в руках американських політиків.