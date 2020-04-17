Испанские врачи заявили о новых симптомах COVID-19

Синяки и раны на ногах могут быть одним из симптомов коронавируса COVID-19.

Об этом сообщили врачи в Испании, которые у пациентов с ветряной оспой диагностировали заболевание, передает Daily Mail.

Данный симптом был в первую очередь обнаружен у детей и подростков. Также кожные проявления наблюдались у каждого пятого пациента в итальянской больнице.

Так, первым таким зарегистрированным случаем стал 13-летний мальчик в Италии, у которого пятна на ноге приняли за укус паука. У подростка поднялись температура, была мышечная и головная боль и сильный зуд на ногах.

“Было бы не удивительно, если бы оказалось, что COVID-19 вызывает симптомы на коже. Многие вирусы вызывают кожные высыпания. Вирусы имеют тенденцию поражать несколько частей тела, а не только одну систему, хотя в случае COVID-19, безусловно, легкие наиболее сильно поражены”, – рассказал доктор медицинских наук Даниэль Гордон из Лондона, Англия.

Ортопеды и дерматологи в Испании отметили, что повреждения коже похожи на поражения ветряной оспой, корью – вызванные воспалением крошечных кровеносных сосудов. Медики призвали помещать детей, у которых были обнаружены такие отметины на ногах, на карантин. Однако не стоит паниковать, ведь этот симптом не подтвержден окончательно.

: golos.ua