Повний крах. Світова економіка буде відновлюватися, але вже без постачань вуглеводнів з РФ

Чекістська вуглеводнева дипломатія привела “кремлівських” до всесвітнього ганьбі, а саму россиянскую нафтову галузь поставила на межу, за якою слід обвальна деградація. Тривали три дні переговори щодо нафти в рамках ОПЕК+ і “Великої двадцятки” призвели до такої “геополітичної перемозі” Путіна і Сечіна, що експерти порівнюють її з принизливим Брестським миром 1918 року. Про підсумки угоди офіційно розповідає хіба що паливний міністр Новак, сам же президент-чекіст обмежується загальними закликами до тісної співпраці з конкурентами на ринку. Саудити великодушно дозволили йому “зберегти особу”, після того, як Путін зателефонував наслідному принцу і, судячи з усього, особисто вибачився за образи і брехня щодо саудівської позиції в ОПЕК+.

Угода вимагає, щоб до травня РФ знизила видобуток з 11,2 до 8,5 млн барелів на добу – мінімуму з 2002 року, при цьому ризикуючи не відновити її вже ніколи. Скорочення почне діяти з травня і за цей час має бути проведена технічна підготовка до консервації свердловин. Саудівці будуть продовжувати накопичувати нафту в наземних сховищах і танкерах, а потім продовжать цінову війну, вони направлять цей накопичений резерв нафти на світовий ринок, витісняючи з нього своїх конкурентів з утворенням військового перекладача. Адже скорочується видобуток нафти, а не її експорт. Саудівці будуть витісняти російську нафту з європейського ринку, пропонуючи великі знижки і великі обсяги своєї нафти.

У РФ немає довгострокових сховищ нафти, тому експорт йде безперервним потоком. Технічно зупинити його наполовину можна тільки законсервувавши свердловини, проте припинення видобутку на виснажених родовищах, розвіданих ще в брежнєвські часи, загрожує їх безповоротної втрати. Такі технологічні особливості вітчизняної нафтової галузі. Зупинка свердловини на кілька місяців веде до втрати цієї свердловини, відновлення видобутку після тривалого простою може виявитися або неможливим, або дуже дорогим.

Від путінської нафтової “перемоги” постраждають в основному ділянки Поволжя і значно вироблені родовищ Західного Сибіру. У їх числі, наприклад, Самотлор, який годував СРСР валютними доходами ще в 1970-х. Таке зниження виробництва – загибель бізнесу в багатьох випадках. Наслідки виконання “переможного” угоди ОПЕК+ для вітчизняної нафтової галузі – це фінансовий крах і гігантська безробіття, причому не тільки для опинилися зайвими співробітників нафтових компаній, але і для всіх тих, хто обслуговує видобуток вуглеводнів. По суті, це загибель всієї галузі.

Що характерно, такої проблеми немає ні в Саудівській Аравії, ні в США. Саудити володіють кращою в світі ресурсною базою і показали, що готові “поворотом вентиля” за місяць збільшувати виробництво майже на третину, тоді як у американських сланцевиков є близько 10 тисяч пробурених, але не запущених у справу свердловин, готових качати, як тільки ціни піднімуться.

Умови угоди такі, що її наслідки будуть відчуватися роками, адже доведеться “різати” не тільки вже діючі високовартісні родовища з високим оподаткуванням, але і плани нових проектів. Слідом за видобутком посиплеться нафтопереробка і сервіс, а це тисячі робочих місць. Висловлюються версії, що виконувати угоду ніхто і не буде, проте мова йде не просто про зобов’язання перед ОПЕК – картелем, який Захід, загалом, не визнає. Зменшення видобутку підтвердила ще й “Велика двадцятка”, а це вже серйозні міжнародні зобов’язання.

Якщо в рамках угоди РФ не зможе довести, що вона виконує свої зобов’язання в повному обсязі, послідують санкції, аж до ембарго на поставки російської нафти. Можливі санкції проти західних компаній, які будуть купувати нафту з РФ, і організацій, які продовжать постачати російській нафтовій галузі обладнання і технології. Чекістські “генії” самі надали США і Саудівської Аравії шанс прибрати їх з ринку нафти. В результаті ціни на нафту коли-небудь виправиться, ринок стабілізується і після “пандемії” світова економіка буде відновлюватися, але тільки вже без постачань вуглеводнів з РФ.