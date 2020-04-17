Міф про «доброго царя» руйнується на очах

Йде час, коли народ не хотів розуміти Путіна (що не завжди легко), а просто вірити в нього, як вірить в Росію.

Дослідження громадської думки, здійснене «Левада-центром» 19-25 березня, незадовго до оголошення коронавирусного карантину, було присвячене ставленню росіян до Володимира Путіна. Подібні соцопитування протягом останніх двадцяти років регулярно проводяться соціологічним центром, за традиційної методології (репрезентативна всеросійська вибірка міського і сільського населення в 1624 людини у віці від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб’єктах РФ методом особистого інтерв’ю), що дозволяє порівняти їх результати і виявити закономірності.

Результати цього дослідження показують серйозні зрушення в суспільній думці Росії. Цілком можна сказати, що мова йде не просто про сезонні коливання рівня народної любові до беззмінному лідерові, а про помітної трансформації масової свідомості.

І справа не в різкому падінні рейтингів Путіна — цього поки немає. А в стійкі тенденції, що показують, що люди в Росії вірять президенту все менше, причому з ключових питань, які всі попередні роки якраз були фундаментом народної підтримки глави держави. Сьогодні відбувається ерозія цього фундаменту, що, як не складно здогадатися, може мати самі серйозні наслідки.

Сказане підтверджується відповідями респондентів на кілька ключових питань. Але для початку важливо підкреслити, що всі роки правління Володимира Путіна ставлення до нього абсолютної більшості росіян базувалося не на раціональних оцінках його діяльності, а на малопомітних, але цілком уловлюваних масами емоційних посиланнях, які йшли від нього до народу.

Оточення першого президента Росії Бориса Єльцина, підшукуючи йому заміну в кінці 1990-х років, крім інших вимог до претендентів (наприклад, таких, як залучення в загальні справи і інтереси «сім’ї»), безсумнівно орієнтувалося і на народний запит щодо того, яким повинен бути наступний глава держави. Цей запит був загалом простий і невигадливий: потрібний «справжній полковник», який покарає злодіїв і бандитів і захистить від них народ.

Тобто від претендента, крім іншого, потрібно бути своїм не тільки для олігархів і радників Єльцина, але ментально і для так званих «простих людей». А стало бути, поєднувати ряд якостей, не цілком стикуючих між собою (принаймні, зовні). З одного боку, він повинен мати досвід роботи в попередній команді, з іншого — бути досвідченим комерсантом, бажано, знайомим з різними «непрозорими» бізнес-схемами «лихих дев’яностих». З третьої сторони, претендент повинен був бути вихідцем з силових структур.

Володимир Путін, представлений широкій публіці у 1999 році, відповідав всім трьом вимогам. Однак крім цього він сподобався людям ментально. Коли потрібно, міг бути і грубуватий (пригадаємо знамените «мочити в сортирі»), і ввічливо ввічливий. Його довга популярність у самих широких шарах російського суспільства ґрунтувалася на тому, що Путін одночасно подобався чоловікам і жінкам (останнім в особливості), робочим і інтелігентам, бізнесменам і численним силовикам. Всім він адресно направляв нравившиеся їм слова і посили.

Тобто довгий час народ відчував до нього саме емоційну симпатію, а на раціональному рівні бачив перед собою патріота і державника. Путін уміло створював і підтримував цей образ, але якщо розкласти по поличках те, що він нерідко відкрито говорив, а головне, робив, видно, що образ цей — суто зовнішній.

Наприклад, є проблема, особливо хвилююча патріотичних економістів — виведення коштів з Росії в офшори. Путін не раз брав участь в обговореннях цього питання, а іноді навіть сам їх ініціював, але всякий раз закінчував їх в тому дусі, що «якщо це по закону, то можна». Питання — а хто ж підписував цей закон, по якому виводити кошти в офшори можна, патріоти зазвичай не ставлять. А якщо ставлять, то у них є готова відповідь — на Путіна тиснуть якісь сили. Самий смішний варіант, хто саме, з тих, що мені доводилося бачити в мережі, полягає в тому, що Путіним «рулить»… Дмитро Медведєв.

Однак треба розуміти, що самі подібні пояснення дивних, з точки зору народних мас, рішень улюбленого президента (від якого вперто чекали чогось прямо протилежного), були відображенням його емоційного сприйняття електоратом.

Народ довгий час не хотів розуміти Путіна (зрештою це ж не завжди легко), а просто вірити в нього, як вірить в Росію. Цю віру можна експлуатувати дуже довго, але, як показує практика, не нескінченно.

Останнє опитування «Левада-центру» саме це і демонструє. Так, на питання: «Якими словами ви могли б позначити своє ставлення до Володимира Путіна?» лише 9% опитаних відповіли «захоплення» (вибрати можна було тільки один з дев’яти варіантів відповідей). До речі, за останні двадцять років цей варіант обирали приблизно стільки ж респондентів, що і зараз — плюс-мінус 5%, що не дивує. Палаючі очі дівчат і жінок, захоплено що кожне слово свого кумира, можна було спостерігати і на останньому оголошенні послання президента в січні цього року. Його ядерний електорат майже не змінився ні за обсягом, ні гендерно.

А ось з іншими верствами суспільства все складніше. «Симпатію» відчувають до Путіна сьогодні лише 20%. Це майже вдвічі нижче, ніж у 2015 році (37%), коли, на думку недоброзичливців, був пік військового втручання Кремля в українські справи. Зазначимо, що респонденти завжди посилювали симпатію до президента під час участі країни в тих чи інших військових операціях — тоді вона виростала до 37% — 41%.

Проте сьогодні це вже не дуже працює. Російська Федерація продовжує участь і в сирійській, і як запевняють все ті ж недоброзичливці, в українській війні, але рейтингу Путіна це вже не допомагає.

Ще кілька рис, які всі останні двадцять років незмінно були «фішкою» Путіна — енергія, рішучість, воля. Сьогодні, схоже, вони теж перестають вражати росіян. Якщо в минулі роки на запитання: «Що вас приваблює у Володимирі Путіні?» кількість тих, хто обирав відповідь «Це енергійна, рішуча, вольова людина» досягала 41% (останній раз таке було все в тому ж «пассионарном» 2015 році), то тепер число тих, кого все це надихають, впала до 25% — найнижчого значення за всі роки спостережень, починаючи з 1999-го.

Ще характерний момент. На запитання: Інтереси яких верств населення виражає, на ваш погляд, Володимир Путін» (допускалося кілька варіантів відповідей) останнє двадцятиріччя респонденти незмінно в першу чергу обирали відповідь «Силовиків: працівників спецслужб, армії, МВС». Що, загалом, зрозуміло. Однак на цей раз найпоширенішим відповіддю на це питання стало: «Олігархів, банкірів, великих підприємців». Так вважають 38% опитаних. Тих, хто впевнений, що чинний президент РФ виражає насамперед інтереси силовиків тепер лише 37%. Ще 28% – упевнені, що Путін відображає інтереси чиновників. 18% — середнього класу. І лише 16% вважають, що він виражає інтереси простих людей: службовців, робітників, трудівників села».

Так що вже цілком можна зробити висновок, що міфологія, довгі роки оточувала образ Путіна і створена ним самим, поступово руйнується, а розуміння класової сутності нинішньої влади в суспільстві зростає.