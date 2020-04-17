Французский пенсионер случайно катапультировался из самолета. Полетом на истребителе Dassault Rafale B мужчина, управляющий компанией оборонной промышленности, решил отметить свой выход на пенсию.

Об этом пишет Teller Report.

В полете 64-летний мужчина случайно схватился за рычаг на его катапультируемом сидении, катапульта сработала.

К счастью, в небе парашют раскрылся,и француз приземлился на поле недалеко от Германии.

Мужчину доставили в больницу и осмотрели. Он отделался испугом и незначительными травмами. Судя по всему, свой выход на пенсию он запомнит на всю оставшуюся жизнь.

Французские правоохранители выясняют подробности инцидента.

: golos.ua