Економічні дані набагато гірше, ніж побоювалися на Уолл-стріт:«Економіка в руїнах»

Звіти споживачів і виробників за березень показали, що удар по економіці коронавіруса був більш глибоким в перші тижні зупинки, ніж очікувалося.

Березневі роздрібні продажі впали на 8,7%, що є найбільшим показником урядових даних, а виробнича активність в Нью-Йорку досягла рекордного мінімуму, скоротившись до шокуючого негативу 78,2%.

«Економіка в руїнах», – сказав Кріс Рупкі, головний фінансовий економіст MUFG Union Bank.

Звіти споживачів і виробників за березень показали, що удар по економіці коронавіруса був ще швидше і глибше в перші тижні зупинки, ніж очікувалося.

Березневі роздрібні продажі впали на 8,7%, що є найбільшим показником урядових даних , а виробнича активність в Нью-Йорку досягла рекордного мінімуму, скоротившись до шокуючого негативу 78,2% . Обсяг промислового виробництва знизився на 5,4%, що стало найбільшим зниженням з 1946 року, а виробництво скоротилося на 6,3%, що частково відображає падіння виробництва автомобілів на 28% після закриття заводів.

Економічні звіти показали подвійний удар державних відключень в середині березня на двох стовпах економіки – споживача і бізнесу. Звіти були ще більш похмурими, ніж очікувалося, і пророкували ще гірше зниження активності в квітні, коли закриття штатів торкнулося області, на які припадає більше 90% економіки.

Настрої домовласників також сильно постраждали на початку квітня, впавши найбільше за місяць з моменту його створення 35 років тому. Індекс довіри будівельників для будинків на одну сім’ю впав на 42 пункти до 30, найнижчого рівня з червня 2012 року, згідно з останнім індексом ринку житла Національної асоціації будівельників житла / Wells Fargo.

Березневі роздрібні продажі впали на 8,7%, що стало рекордним падінням, з єдиною ознакою активності в продуктових магазинах і магазинах напоїв, де продажі виросли на 25,6%. Економісти очікували 8-місячного зниження щомісячних продажів. Споживач складає 70% економіки.

«Економіка в руїнах», – сказав Кріс Рупкі, головний фінансовий економіст MUFG Union Bank. «Ніхто не купує автомобілі, що на 25,6% менше, ніхто не купує меблі, що на 26,8%, а місця для їжі і пиття впали на 26,5%».

Очікується, що економічний спад, що почався в першому кварталі, досягне свого мінімуму у другому кварталі. Економісти очікують безпрецедентного падіння ВВП більш ніж на 30% у другому кварталі. Економісти JPMorgan очікують 40-процентного зниження у другому кварталі, крім 10-процентного зниження в першому кварталі.

Вже негативні прогнози ВВП на перший квартал також можуть погіршитися, показуючи, що економіка почала скорочуватися швидкими темпами, коли підприємства закрилися, штати наказали жителям залишатися вдома, а президент Дональд Трамп сказав американцям не ходити в ресторани і практикувати безпечне дистанціювання.

Але Уорд Маккарті, головний фінансовий економіст в Jefferies, сказав, що дані по роздрібних продажах затьмарюють перспективи ВВП у першому кварталі, оскільки деякі категорії продажів в даних, використаних для його розрахунку, фактично покращилися. Вони включають в себе будівельні матеріали, зростання на 1,3%, а також охорону здоров’я й догляд за собою, які виросли на 4,3%.

«Суть у тому, що споживчі витрати різко впали після того, як вони залишалися відносно стабільними протягом тривалого періоду часу», – говорить Маккарті. «У звичках до витрат відбулися істотні заміни, оскільки споживачі намагалися впоратися з соціальним дистанціюванням. Споживчий сектор буде гальмувати Q1 і Q2, але буде складно оцінити розмір опору ».

Березневі роздрібні продажі також показали незначне збільшення в онлайн-покупках, всього на 3,1%, хоча споживачі роблять покупки з дому. Міністерство торгівлі визнало, що їм було важко збирати дані, так як багато підприємств закрилися.

«Роздрібні продажі в четвертому кварталі 2008 року впали більш ніж на 8%, але це було більше трьох місяців», – сказав Рупкі. «Це був всього один місяць. … Споживачі прогулюються будинку, наважуючись піти в продуктовий магазин. Сьогодні гасне світло, і, наскільки ми можемо судити, в наступному місяці буде ще гірше ».

Обстеження виробництва в Емпайр-Стейт за величиною знизилося до історичного мінімуму, набагато крутіше, ніж будь-яка цифра під час фінансової кризи, і більш ніж удвічі перевищує очікуваний спад активності в регіоні Нью-Йорка, найбільш постраждалому від вірусу.

«В цілому сьогоднішні виробничі показники вказують на очікуване уповільнення активності, але дещо раніше і більш поширене, ніж вважалося раніше», – відзначають економісти Citigroup. Вони сказали, що дивно глибини падіння виробництва одягу на 16,5% і меблів на 10%.

Джон Хілл, старший казначейський стратег BMO, сказав, що більш глибоке зниження даних викликає побоювання, що різкий спад перетвориться в депресію, хоча 2,2 трильйона доларів бюджетні витрати і монетарні дії ФРС можуть перешкодити цьому і допомогти відскочити, що багато економістів очікую, щоб розпочати у третьому кварталі.

«Насправді це буде залежати не тільки від зниження рівня інфекцій і наявності вакцини, але і від того, як економіка зможе відновитися і як швидко, враховуючи глибину потрапляння на ринок праці», – сказав Хілл. До теперішнього часу всього за три тижні, що закінчилися 4 квітня, понад 17 мільйонів робочих подали заявки на допомогу з безробіття, що більше, ніж у період Великої рецесії.

«Це дуже різні типи спадів. Одним з них є більш широкий економічний ефект. Це раптова зупинка. не дивно, що ситуація економічно спотворена, але ми не граємо за типовим економічними правилами », – сказав Хілл. «Ми граємо за правилами політики охорони здоров’я. Ставками [казначейства] буде важко розпродати скільки-небудь значимим чином ».

Міністерство торгівлі почало відстежувати дані про роздрібні продажі в початку 1990-х років, але головний економіст Грант Торнтон Дайан Свонк заявила, що зниження було навіть гірше, ніж падіння в січні 1987 року більш ніж на 7%. зміна, яка більше не допускає вирахування відсотків по заборгованості по кредитній карті або автокредитування.

Інвестори відреагували на березневі економічні звіти, скинувши акції та поспішивши до безпеки казначейських облігацій.

Індекс Dow впав більш ніж на 2,5% опівдні, а сектор роздрібної торгівлі був одним з найбільш постраждалих. XRT, SPDR S & P Retail ETF впали більш ніж на 4,5%.

На казначейському ринку інвестори виставляють на торги облігації з більш тривалим терміном дії, такі як 10-річні, більше, ніж більш короткі, дворічні векселя. Це створює так звану сглаживающую торгівлю, означає, що два спреду зближуються, що є ознакою економічного примусу. 10-річний був у 0,66%, в той час як 2-річна прибутковість була 0,20% .

Погані дані також позначилися на інфляційних очікуваннях, що призвело до ще більшого зниження ринкової інфляції. Трейдери дивляться на різницю між орієнтиром і казначейськими облігаціями з поправкою на інфляцію, щоб виміряти інфляційні очікування. В даний час ринок показує очікування інфляції на рівні 0,87% в середньому протягом наступних п’яти років, що значно нижче цільового показника ФРС в 2%.