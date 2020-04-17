Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України стягнула з бізнесмена Вадима Альперіна половину його застави в сумі 35 млн гривень. Про це повідомляє агентство «Українські новини»

Суд погодився з доводами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в частині порушення Альперіним зобов’язань, встановлених рішенням суду, а саме використання паспорта громадянина іншої країни, за яким він міг перетнути кордон України.

Крім цього, суд збільшив Альперіну заставу до 76 млн гривень. Він повинен внести різницю в розмірі 41 млн гривень протягом 5 днів.

Раніше ВАКС заарештував майно Альперіна.

Як повідомляв SKELET-info, до цього суд скасував ініційовані детективами Національного антикорупційного бюро позапланові виїзні документальні податкові перевірки, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти, нарахування та сплати митних платежів 11 фірмами, які пов’язують з Альперіним.

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ДОСЬЄ: Вадим Альперін. «Король» одеської контрабанди

SKELET-info

З контрабандиста Альперіна стягнули на користь держави 35 мільйонів застави оновлено: 17 квітня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0