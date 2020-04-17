Birch Gold, США : Долар чекає Веймарська гіперінфляція!

На «Форекс» коїться щось неймовірне: долар падає по відношенню до рубля з майже 79 за $ 1 (2 квітня) до 73 рублів за $ 1 (14 квітня), хоча і нафту за цей період знизилася з $ 35 до $ 29. Хтось скаже, що зазначений строк не показовий, і взагалі, посилення російської валюти — це реакція на нову угоду ОПЕК+. Так і ЦБ робить валютні ін’єкції, щоб підтримати рубль.

Безумовно, з такими аргументами важко не погодитися, однак експерт Брендон Сміт на сайті фінансової компанії Birch Gold, приводячи статистику ФРС США, зафіксував геометричний зростання доларової грошової маси як раз за цей період.

Спочатку баксів надрукували додатково на $ 2 трлн., потім ще на $ 4 трлн. А якщо знадобиться, то пустять в обіг і $ 8 трлн. Для довідки, аналітики Birch Gold передбачили на початку 2019 року стрибок золотих котирувань на $ 500 за унцію, або на 40% до середини 2020 року, і не помилилися. По суті, настільки ж і знецінилися долари.

Отже, поточне поведінку американських грошей на «Форекс» маскується під угода ОПЕК+, а ослаблення долара до рубля (до бразильського реала і ряду інших валют країн) створює у росіян (бразильців і так далі) ілюзію стабілізації економічної ситуації всередині країни. Більше того, частина населення, нехай і вкрай незначна, користується моментом і скуповує «бенжамины» (так у США називають $ 100 купюри).

Брендон Сміт, добре знайомий з настроєм спекулянтів з Уолл-Стріт, пише: «Сьогодні інвестори фондового (американського) ринку відчайдушно сподіваються на гіперінфляцію в Веймарський стилі, щоб підняти ціни на акції до запаморочливих висот і викликати ефект «Crack-Up Boom». Йдеться про крах американської кредитно-грошової системи через неконтрольованої кредитної експансії.

Справа в тому, що майже вся Америка, з одного боку, неймовірно закредитована, а з іншого — «підсіла» на біржі, як наркоман на героїн, оскільки курсова прибутковість акцій набагато більше, ніж відсотки по позиках. Алгоритм «заробляння скажених грошей» у США однаковий для всіх: умовний зоряно-смугастий Джон, неважливо з якою освітою — університетським або з неповним шкільних, начитавшись порад в інтернеті, набрав кредитів в банках і накупив на них «фішки», які порадили «авторитетні брокери».

Тепер типовий громадянин Сполучених Штатів в боргах як у шовках, але молиться на циферки D&J, NASDAQ і S&P 500 (основні біржові індекси Америки).

У підсумку «папери» компаній злітають до небес, тому вкрай важливий момент, коли потрібно піти» в гроші. Раніше на цьому заробляли «вовки з Уолл-Стріт», начебто Уоррена Баффета і фігур поменше. Але сьогодні дуже багато що змінилося. Одна справа — надути 10% американських «джонів», як це було в 2008 році, інша — майже всю Америку в 2020 році. Таким чином, вже не виходить перевести стрілки на «відображення в дзеркалі».

В цьому плані епідемія коронавіруса стала для політичного керівництва Сполучених Штатів справжньою паличкою-виручалочкою. Відкинемо в сторону теорію змов, тим не менш, відзначимо, що без НС ніхто б Трампу і його адміністрації не дозволив би викручувати руки директорам ФРС. Той же Уолл-Стріт ще вчора був би радий викинути з Білого дому фактичного антиглобалиста, яким є 45-й президент США. Але тут підвернулася пандемія, і не скористатися нею для Crack-Up Boom було б просто безглуздо: і вовки ситі, і вівці цілі.

Про те, що американські біржі йшли до обвалу, стало зрозуміло в кінці 2019 року, коли раптом з’ясувалося, що нових грошей для підтримки високих курсів акцій немає. «В останні кілька місяців долар набрав масовий криза ліквідності, і, незважаючи на всі очікування, спроби ФРС компенсувати його заходами стимулювання, мало що зробили для повернення ринків до їх колишньої слави», — пише Брендон Сміт. У підсумку включили друкарський верстат, наплювавши на кумулятивний ефект.

У кінцевому рахунку, монетарна політика ФРС виявилася в повному протиріччі з ринками цінних паперів, на які підсіли дуже-дуже багато американців, як каже Трамп. Більшість з них використовують так звані «біржові роботи»: якщо курси подають нижче певної позначки, автоматично продаються акції, причому за будь-якою ціною. Значить, падіння акцій може бути таким значним, як і на початку Великої депресії.

«ФРС, нарешті, вирішила втрутитися, щоб «зупинити крах», але стало надто пізно. ФРС не має наміру зупиняти крах, вона хоче краху; вона створила всі умови, необхідні для краху «паперового» міхура, — зауважує Брендон Сміт. — Зараз мета Федрезерву — лише створити видимість того, що вони «зробили все можливе» для порятунку економіки.

Якби Вашингтон хотів врятувати долар, то фінансова криза стався з «розкладом», тобто, за циклічним закону — десь в 2015-2016 роках. Тоді чергові 10% «джонів» вирушили б на смітник життя, а «баффеты» стали ще багатшими. І це, в свою чергу, відбило б бажання у інших 90% штатівських домогосподарств грати на біржі. Але Америка проводила чергову президентську кампанію, а також «карала» перед усім світом Росії за Крим. Тому правила були порушені.

У підсумку сьогоднішня накачування заокеанської економіки американськими грошима йде за тим же законам, що фінансова політика Веймарської Німеччини, в якій відразу після Першої світової війни влаштували епічне ралі акцій, поки не стався крах — спочатку в 1924 році, а потім в 1927 році. Інакше кажучи, уявлення про нескінченному «бичачому ринку» — це просто шахрайство ФРС у змові з Уолл-Стріт.

Саме тому компанії і ФРС відмовляються викуповувати акції, як це було, приміром, у 2008-2009 роках. Їх аналітики і криза-менеджери не радять підтримувати курс. Навіщо, якщо ринки вже при смерті, хоча і виглядають зовні здоровими? Врятувати ситуацію, в принципі, могла б ділова активність, але з-за спалаху COVID-19 вона пригнічена у всіх країнах світу. Національні уряди продають долари, щоб підтримати своє населення, а не купують на піку зростання ВВП.

У цих умовах у керівництва США не залишається жодного інструменту крім Crack-Up Boom. Ті, хто думає, що янкі не будуть ризикувати доларом статус світової валюти, помиляються точно так, як 50 років тому скептики не вірили, що президент США Річард Ніксон наважиться скасувати «золотий стандарт». Тоді теж на кожному кроці кричали, що американці на це ніколи не підуть.

Але коли 15 серпня 1971 року долар фактично став папірцем, світ скиглячи обтерся і став знову купувати «бенжамины». Вашингтон, судячи з усього, вирішив повторити цей трюк. На думку експерта Birch Gold, долар спочатку піддасться Веймарської гіперінфляції, потім — деномінації, а потім почне життя з чистого аркуша. І станеться це вже в найближчій перспективі.

Втім, навіть Брендон Сміт впевнений, що в найближчі рік-два бакс збереже стабільність, але потім нафта подорожчає до $ 100 за барель, а золото — до $ 3000 за унцію, далі — до $ 200 і $ 5000 відповідно, в кінці — до $ 1000 і $ 50000. Тільки тоді з’являться нові бакси, які можна буде обміняти на старі за курсом 1:50000 — типу за «золотого стандарту».

Можливо, Брендон Сміт і згущує фарби, але він далеко не один робить похмурі прогнози. Сьогодні за океаном йде справжній шквал публікацій на цю тему. За логікою речей, ЦБ РФ має дати свою оцінку про майбутнє доларів, оскільки наше населення масово скуповує бакси в якості засобу порятунку від інфляції.