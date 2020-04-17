В США женщина оставила $1000 чаевых за заказ менее $20

Постоянная клиентка ресторана решила поддержать персонал заведения во время карантина.

Американка оставила тысячу долларов чаевых при счете в двадцать долларов. Об этом сообщает FOX 11.

Жительница американского города Хьюстон является постоянной клиенткой одного из местных ресторанов итальянской кухни. Во время карантина заведение Cavatore работает только на вынос и несет серьезные убытки.

Накануне американка сделала заказ на 19,49 доллара, оставив при этом 1000 долларов чаевых. На чеке она написала «Держитесь».

Владелец ресторана Федерико Каваторе отметил, что клиентка сделал то, что было так необходимо персоналу. Мужчина отметил, что деньги разделил между четырьмя официантами, работающими в ту смену.

При этом, работники воспрянули духом и развеселились «как во времена до эпидемии коронавируса». Также владелец отметил, что хорошо знаком со щедрой клиенткой и поблагодарил ее по телефону.

: journalist.today