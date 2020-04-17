Стережіться «тарановируса», що вбиває промисловість

Ніби пам’ятники розгрому російської промисловості 1990-х років, у багатьох областях Росії стоять руїни колись потужних підприємств. Мабуть, немає такого регіону в країні, де б люди досі з гіркотою не згадували про таких прикладах. Їх можна зрозуміти: адже мова йде про мільйони втрачених робочих місць і сотні мільярдів рублів, недоотриманих в якості прибутку і податків.

Розгромлені багато галузей оборонної промисловості, які тепер, в умовах санкційного тиску, доводиться терміново відновлювати з небуття.

Не минула ця сумна доля і Новосибірськ. З потужного промислового центру він перетворився в сервісно-логістичний точку на карті Росії. Власне, він повторив долю десятків інших великих міст країни. А ті виробництва, що вдалося зберегти, стали винятком з правила.

У кожній історії спасіння промислового або наукового колективу можна виявити вплив непересічної особистості керівника, або особливе значення для безпеки держави. А буває, що збереглися настільки стійкий попит і висока прибуток від продукції, що доходи дозволяють змащувати всі потрібні шестерні корумпованої державної машини.

В іншому випадку підприємство приречене, і не грають ролі його розмір і колишня слава.

Догнивають останки величезного «Сибсельмаша», вітер засипає снігом і пилом руїни містоутворюючих підприємств: Алтайського тракторного заводу Рубцовске і «Гормаша» в Киселевске. Карта країни стала схожа на кладовищі промислових динозаврів. Їх активи стали живильним середовищем для розплодилися у величезній кількості різних промислових вірусів.



Про одне варто розповісти докладніше.

«Тарановирус» зобов’язаний своєю назвою прізвища відомого і колись успішного новосибірського бізнесмена Едуарда Тарана, якого ЗМІ часто називають «рейдером».

Можливо, це і не так, але чому тоді його співпраця з потрапили в кризу підприємством зазвичай закінчуються його захопленням і подальшим знищенням?

«Тарановирус» заразний і небезпечний досі, тому варто розповісти про методи боротьби з ним детальніше на прикладі історії хвороби одного з колишніх флагманів новосибірської промисловості — заводу «Сибэлектротерм». Важливо зрозуміти, як вдалося заводу розпочати одужання після «тарановирусной лихоманки».



Як заражає «тарановирус»

Дії Едуарда Тарана за вибором жертви для рейдерського захоплення мало відрізняються від звичок коронавіруса. Тому, в принципі, все одно де розмножуватися: підійде і летюча миша, і ящірка-панголин, і людська плоть. Коли немає відповідного промобъекта, Таран не погребує поживитися стадіоном «Спартак» або спробувати поставити під контроль успішне і всесвітньо відоме АНО «Клініка НДІТО».

Як коронавірус обманює імунітет жертви, прикидаючись своєї ж клітиною, так і Таран обіцяє золоті гори інвестицій своїм потенційним жертвам.

Як згадує директор АНО «Клініка НДІТО» Оксана Шелякіна, в 2018 році Таран спробував отримати важелі повного контролю над усім майном і багатоповерховим будинком, де працює колектив клініки, блефуючи обіцянками великих інвестицій. Оксана Шелякіна не допустила перехоплення управління майном, і з тих пір Таран ходить колами навколо клініки, мабуть, очікуючи слушного моменту для нової спроби вторгнення.

А ось чиновники мерії новосибірська, схоже, опинилися вражені «тарановирусом» і передали йому близько половини акцій міського стадіону «Спартак». У підсумку стадіон в руїнах, футбольна команда в ауті, мерія для порятунку об’єкта передає свої акції в обласну власність.

«Тарановирусу» головне проникнути в тіло жертви, а далі все йде за відпрацьованим сценарієм. На «Сибэлектротерме» Таран теж зайшов відпрацьованим способом, купивши за невелику суму борги заводу банку «Лівобережний».

Ставши одним з кредиторів підприємства-банкрута, Таран отримав доступ до «тіла» жертви і став, як коронавірус, перепрограмувати роботу організму для свого живлення і розмноження. Для цього з допомогою традиційних обіцянок процвітання і оздоровлення вдалося просунути на посаду конкурсного керуючого свого давнього колегу по придбанню власності — якогось пана Лебедєва.

За два роки керування той завдав істотної шкоди майну підприємства, всіляко перешкоджав виведення його з кризи. На відміну від багатьох інших банкрутів, «Сибэлектротерм» міг легко погасити борги, що накопичилися за рахунок попиту на свою продукцію. Незважаючи на протидію конкурсного керуючого відновлення виробництва, завод за ці роки випустив кілька унікальних електропечей, в тому числі на експорт.

Проводилися кузова для американських вантажівок «Катерпіллер», спільно з науковцями Інституту ядерної фізики СО РАН «Сибэлектротерм» успішно створює унікальну установку для міжнародного наукового проекту «ПАНДА». Якщо б не «кваліфіковане» управління конкурсного керуючого, установка вже була б відправлена до Німеччини. А тепер доведеться надолужувати згаяний час.



Як «тарановирус» вбиває виробництво

Він, як і коронавірусу, в принципі не зацікавлений у смерті жертви. Йому важливо в ній харчуватися і розмножуватися. Але нерідко справа закінчується фатальним результатом. На межі знищення донедавна стояв і «Сибэлектротерм». Конкурсний керуючий Лебедєв першим ділом здав підприємство в оренду тарановскому склозаводу «Екран». Таран отримав величезний завод всього за два мільйони в місяць. За ціну, у багато разів нижче ринкової.

У численних інтерв’ю Таран багато разів обіцяв перетворити майданчик «Сибэлектротерма» в промисловий парк, в який буде стояти черга орендарів. Хоча більшість підприємств, які свого часу потрапили до нього, ледь животіють. В останні роки цей «акелла рейдерства» став втрачати нюх і хватку, все частіше промахується, але звички залишилися колишні.

На ділі замість створення технопарку почалося традиційне для тактики «тарановируса» зниження вартості. Купити «Сибэлектротерм» за справедливою ринковою стартовою ціною Тарану було не під силу.

Отже, належало спочатку його розорити і купити за копійки. У цехах вирізали кілометрами кабелі, демонтировалось все, що мало в своєму складі кольорові метали. Зникали зі складів і цехів матеріали та обладнання, скорочувався колектив, поповнюючи ряди безробітних і ускладнюючи соціально-економічну ситуацію в третьому за населенням місті Росії.



А охорона, найнята Лебедєвим, немов би нічого не помічала. Одного разу якийсь злодій-невдаха зірвався під час різання кабелю, впав на ферму козлового крана і отримав множинні переломи. Як встановило слідство, кілька годин нещасний болісно помирав на цьому крані, кликав на допомогу. Але охорона випадково натрапила на труп нещасного лише вранці.

Сніг з дахів не прибирався, що стало причиною аварійного стану покрівлі третього корпусу.

Дах насосної станції впала більше місяця тому, був перебитий водовід. Котельня затоплена, але її не ремонтують, а просто відкачують воду. Залишилися насоси працюють під шаром води і, ймовірно, незабаром зупиняться. Тоді повністю припиниться навіть слабеньке водопостачання заводських об’єктів, що збереглося після аварії.



Можна назвати те, що відбувається плодами «успішного» керівництва конкурсного керуючого Лебедєва, а можна — реалізацією плану Тарана щодо зниження вартості майна «Сибэлектротерма».

Власне, ось цим, ймовірно, «за випадковим збігом», і займався в основному пан Лебедєв останні два роки. Однією рукою щоразу відкладав торги по продажу майна тим, хто хотів відродити виробництво, а інший… не заважав розграбування заводу.



Як знайшли ліки від «тарановируса»

Як і у випадку з коронавірусом, проти «тарановируса» виявились ефективними вже відомі перевірені засоби. COVID-19 вбивають антисептики, а «тарановирус» втрачає свою силу від громадського контролю, він не терпить публічності. Конкурсний керуючий Лебедєв не зміг би втриматися на своїй посаді так довго без поблажливого ставлення до його порушень з боку судової влади. Але після початку прямих трансляцій в соціальних мережах засідань арбітражного суду пану Лебедєву стало набагато важче залишатися недоторканним. Суддя став замислюватися про моральному шкоду своїй репутації.

Незважаючи на відчайдушні спроби зірвати у що б то не стало продаж за борги третього корпусу, Лебедєв більше не знайшов підтримки ні судді, ні у Федеральній антимонопольній службі. У результаті третій корпус нещодавно був проданий одному з кредиторів заводу компанії «Астра-Електро», яка давно планує налагодити в ньому виробництво електротехнічної продукції. У цьому ж цеху буде відновлений і випуск кузовів для самоскидів «Катерпіллер». Нарешті почнеться і фінальна збірка 500-тонної унікальної конструкції для проекту «ПАНДА».

Є замовлення і на електропечі, якими славиться «Сибэлектротерм» і які використовуються для виробництва деталей з тугоплавких металів, у тому числі з титану, в оборонці.

Для передачі корпусу новому власнику вимагається лише підпис конкурсного керуючого Лебедєва за підсумками минулих торгів. Але тут… коронавірус прийшов на допомогу «тарановирусу».

Хоча всім промисловим підприємствам (і не тільки їм) дозволено працювати, пан Лебедєв спішно самоізолювалося, щоб не передавати третій цех новому власнику. Одночасно почався квапливий демонтаж устаткування і вивезення його і технічної документації з цеху.

Зрозуміло, що охорона, підпорядкована Лебедєву, не перешкоджає розкрадання майна вартістю десятки мільйонів рублів.

Судячи з усього, пан Лебедєв має намір «самоізолюватися» до повного демонтажу устаткування цеху, щоб постаратися зробити неможливим або дуже дорогим відновлення виробництва в ньому. Новий власник шукає законні шляхи для зупинки «свавілля». Обурений і трудовий колектив, якого позбавляють можливості повернутися до роботи.

«Тарановирус» в оборонній промисловості може бути небезпечний своїми ускладненнями. І держава поки не знайшла ефективних методів його лікування.