У Ленобласті 10-річний хлопчик забив молотком стареньку і скоїв пограбування

У Всеволожську Лениградской області порушено кримінальну справу після нападу на літню пенсіонерку, заявили в регіональному управлінні СУ РФ. Нападник – 10-річний хлопчик, орудував молотком, і встиг забрати у своєї жертви банківську карту. Тепер він став фігурантом кримінальної справи про замах на вбивство – ст. 30 ст. 105 КК РФ.

Зазначається, що інцидент стався на цьому тижні. Постраждала знадобилася медична допомога, її госпіталізували. Поліції вдалося з’ясувати, що нападник – це десятирічна дитина.

Кримінальна відповідальність за спробу вбивства в Росії настає з 14 років. Тому поки складно сказати, чи понесе зараз відповідальність малолітній злочинець за своє жорстоке напад.