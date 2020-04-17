The American Conservative, США: Епідемія сильно вдарило по авторитету США в світі

Поширення хвороби сильно вдарило по авторитету Білого дому на світовій арені. США зараз несуть найбільшої шкоди від пандемії. При цьому Вашингтон, як вважає видання The American Conservative, допускає безліч помилок.

Рішення, які ми приймаємо під час кризи, пов’язаної з поширенням хвороби, визначать, що ми за країна і що ми за народ. За кожного американця, померлого за пандемії, тисячі громадян втратили свої робочі місця. Такий результат роботи політиків США

– пише American Conservative.

Число померлих від інфекції, яка обплутала своїми «щупальцями» всю країну, вже перевищила 28 тисяч. Зростає кількість американців, які опинилися на вулиці, втративши роботу. Їх вже 15 млн. При цьому політики, як зазначає преса США, прогнозують 60 тисяч загиблих від інфекції.

А ми взагалі готові примиритися ще з 60 мільйонами безробітних, щоб пом’якшити біль безповоротних втрат?

– задається питанням автор інформаційного агентства American Conservative.

Американська преса робить невтішний висновок – світ побачив, як безпорадні США. У всіх об’єктивно тепер з’являться сумніви в тому, чи вистачить у Білого дому рішучості, щоб реально боротися з Росією чи Китаєм. Країни Заходу тепер усвідомили, що Вашингтон не здатний захистити навіть себе.

Чи повірить хто-небудь нашій країні, що вона готова до ядерної війни з Росією, наприклад, через Естонії? Адже ми навіть «своїх» кидаємо, прирікаючи тисячі малих бізнесів в США на банкрутство, а разом з ними і мільйони громадян

– обурюється American Conservative.