В Днепре женщина разбилась при падении из окна многоэтажки

Женщина выпала из окна одного из многоэтажных жилых домов в городе Днепр. Об этом сообщило издание Информатор.

Инцидент произошел 15 апреля на улице Набережная Победы. Правоохранителям о случившемся сообщили очевидцы, которые нашли бездыханное тело женщины, лежащее около дома.

Согласно предварительным данным, на лестничной площадке 10 этажа на окне заметили след от обуви, а значит женщина выпрыгнула именно оттуда, предварительно ударившись об козырек подъезда перед падением на землю.

От полученных травм женщина умерла до прибытия сотрудников скорой. Тело было направлено на экспертизу, а правоохранители продолжили расследование для выяснения мотивов гибели и установления подробностей.

: newsone.ua