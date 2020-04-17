Названы привычки, опасные для здоровья

После 25–30 лет в организме человека запускаются первые процессы старения. Вы еще не наблюдаете негативных изменений, но вредные привычки уже начинают подтачивать здоровье. Проблемы проявляются после 40–45 лет, когда симптомы хронических заболеваний, патологий сердца и сосудов становятся заметны.

Заботиться о своем здоровье и долголетии необходимо с молодости. Существует множество привычек и пристрастий, которые кажутся безобидными. На деле они ускоряют процесс старения на клеточном уровне, запускают изменения в работе внутренних органов и систем. Избавившись от них, можно сохранить отличное самочувствие и активность на долгие годы.

Что сокращает нам жизнь

Без кофе ни дня

Ароматный напиток утром приносит удовольствие, тонизирует и поднимает настроение. Пытаясь взбодриться в течение рабочего дня, некоторые люди выпивают более 3–4 чашек. Это приводит к зависимости от кофеина, нарушает кровообращение. Привычка может обернуться ранним инсультом, артериальной гипертензией, ишемией сердечной мышцы. Не пейте напиток натощак: это повышает риск гастрита и язвы желудка. Ограничивайтесь 2 чашками в сутки с молоком и без сахара.

Строгие диеты

В погоне за идеальной фигурой женщины пробуют разные ограничения в питании, голодание, монодиеты. Если организм не получает достаточно белков, полезных витаминов и жиров, ему сложно восстанавливать силы, ткани, нарушаются многие процессы и метаболизм. При отказе от углеводов риск преждевременного старения повышается на 30–32%, а заболеваний сердца – на 50%.

Постоянное переедание

Избыток калорий быстро превращается в лишние килограммы. Они откладываются в виде скоплений абдоминального жира. Внутренние органы и сердце работают «на износ», чтобы переварить и расщепить постоянно поступающую пищу. После 40 лет ожирение становится одной из главных причин инфаркта миокарда, атеросклероза коронарных сосудов, сахарного диабета 1 типа.

Недостаток сна и отдыха

В молодости хочется больше успеть, уделить внимание карьерному росту и личным отношениям. Свободное время приходится выкраивать из сна, что приводит к хроническому недосыпанию. Снижается выработка определенных гормонов, нарушается обмен веществ, ожирение и нервное перенапряжение. В зрелом возрасте недостаток сна часто оборачивается ранним старением, неврозами и депрессиями, хронической усталостью.

Пристрастие к азартным играм

Игромания – серьезная проблема, которая подтачивает нервную систему человека изнутри. Исследования психологов доказали зависимость вредной привычки и хронической депрессии. Люди в состоянии постоянного перенапряжения чаще злоупотребляют спиртным, страдают от психических заболеваний. Не менее 5% из них заканчивают жизнь самоубийством в молодом возрасте.

Привычка игнорировать боль

Молодые люди крайне редко обращаются к врачам при головной боли или спазмах желудка, предпочитая выпить таблетку и вернуться к работе. Но неприятные ощущения нельзя игнорировать: так организм подает «сигнал» о помощи, требуя внимания к проблеме. Нежелание лечить простое заболевание в молодости оборачивается хроническими патологиями после 40–45 лет.

А как же профилактика?

Многие заболевания на ранней стадии отлично поддаются лечению без операций и сложных методик. Поэтому врачи напоминают о необходимости регулярно посещать терапевта для профилактического осмотра, сдавать анализы на уровень сахара, холестерина, основные гормоны. Это занимает минимум времени, но увеличивает шансы на счастливую и активную старость.

Гиподинамия

Малоподвижный образ жизни врачи считают первым врагом современного жителя мегаполиса. Сидячая работа, отдых на диване, отказ от спорта провоцируют замедление метаболизма, снижают перистальтику кишечника. Сосуды теряют тонус, что приводит к болезням сердца, ожирению, диабету, гепатозу печени и запорам. При гиподинамии риск преждевременной смерти увеличивается в несколько раз.

Одиночество

По наблюдениям психологов у пациентов, которые длительное время проживают в одиночестве, не имеют семьи или постоянного партнера, в зрелом возрасте чаще развиваются болезни сердца. У них значительно выше риск затяжной депрессии, которая приводит к психическим проблемам. Поэтому любовь и крепкие отношения можно официально считать лекарством от сердечных недугов.

Нежелание говорить о проблемах со здоровьем

Стараясь уберечь близких от лишней тревоги и проблем, молодые люди не рассказывают о проблемах с собственным здоровьем. Пытаясь самостоятельно решить вопросы, они нередко запускают ситуацию до опасных осложнений. Не теряйте время: с помощью и поддержкой родных легче справиться со многими опасными патологиями.

Загар из солярия

Врачи не устают повторять, что регулярное посещение солярия может стать причиной рака кожи. Получая искусственный загар в возрасте 25–30 лет, легко узнать о развитии меланомы после 45 лет. Основная опасность – накопительный эффект лучей, который усиливается после пребывания на улице летом, каждой поездки на море. Кроме того, солярий ускоряет разрушение коллагеновых волокон на уровне ДНК, что угрожает преждевременным старением эпидермиса.

Неумение отпускать обиды

Постоянное пребывание в состоянии стресса провоцирует выбросы гормонов стресса. Они влияют на работу сердечно-сосудистой системы, ослабляют иммунную защиту. Если в молодом возрасте организм старается минимизировать последствия, после 45 лет переизбыток адреналина и кортизола – прямой путь к гипертонии, сердечному приступу, инсульту, депрессии.

Отказ от лечения зубов

Страх перед стоматологом, нехватка личного времени – частые отговорки, за которыми скрывается нежелание заниматься лечением зубов. Но кариес, гингивит, пародонтоз и другие болезни приоткрывают путь инфекциям, приводят к образованию воспалительных очагов в организме. При плохом состоянии челюсти повышается риск болезней сердца, атеросклероза, патологий суставов и кишечника.

Бесконтрольный прием препаратов

Самолечение по советам из соцсетей заставляет людей выписывать себе сильнодействующие лекарства от боли, мигрени, воспаления, принимать антибиотики и оральные контрацептивы. По оценке ВОЗ ежегодно только в странах Европы погибает до 200 000 людей от побочных действий препаратов. Важно проходить регулярные обследования, сдавать анализы перед лечением, обсуждать дозировку со специалистом.

Многие вредные привычки на первый взгляд кажутся безобидными. Молодой организм легко переносит их последствия, но осложнения накапливаются, нарастают, с годами превращаясь в хронические болезни. Избавившись от них в 30–35 лет, можно сохранить здоровье, снизить риск патологий сердца и сосудов.

: Новости Ю