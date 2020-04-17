Анатомія чуток: навіщо повернули Кашпіровського

Під покровом коронавіруса російські чиновники зайнялися улюбленою справою — знову ділять гроші і повноваження.

Китай шкодить двічі

США продовжують «вірусну» атаку на КНР. Поки Дональд Трамп розпочинає реалізацію плану щодо згортання карантину, співчуває йому телеканал Fox News повідомив, що, за його даними, COVID-19 виник в лабораторії китайського міста Ухань. Він не розглядався як біологічна зброя — всьому виною наукова гонка з Сполученими Штатами і недбалість. «Нульовим пацієнтом» нібито є співробітниця лабораторії, яка першою заразилася сама, потім заразила колег, один з яких і заніс вірус на уханьский ринок.

Одночасно з цими чутками, які поки що нічим не доведені, з’явилася і цілком реальна інформація про те, що китайці приховували дані щодо нової хвороби та її лікування. Про що конкретно йде мова, зрозуміти може тільки фахівець, але принципово важливо, що ці спотворені дані змусили європейців вибирати на перших етапах гірші способи лікування COVID-19, які були наслідком осмислення «липового» китайського досвіду.

До речі, Росія поки з КНР по лінії лікування нового вірусу активно співпрацює. Володимир Путін високо оцінив ефективні дії китайців, дозволили стабілізувати епідеміологічну ситуацію в країні.

Ще більш потужним ударом по всьому світу стане економічна криза в Китаї. Мова йде вже не про уповільнення темпів зростання, а про падіння ВВП — у КНР це сталося вперше за 28 років.

Повернення Кашпіровського

80-річний психотерапевт Анатолій Кашпіровський, який прославився в кінці 1980-х років як людина, яка дивним чином лікує хвороби по телевізору, раптово знову став темою для розмов. На Youtube виявили «оздоровчий стрім», де він розповідає про коронавирусе, і це одразу ж стало предметом численних жартів.

Правда, ходять чутки, що витягли цього героя пізнього СРСР кремлівські пропагандисти. Як і 30 років тому, його завдання зараз — відволікати росіян від невеселих думок про пошуках хліба насущного, а заодно «зцілювати» від нового вірусу. Старий боєць, як кажуть, знову в строю, хоча хто саме і в якому нооскопе побачив ідею «реінкарнації», здавалося б, назавжди згасла телезірки — неясно.

Є, втім, версія, що це вимір того, наскільки високий рівень панічних настроїв у росіян старшого покоління, які ще пам’ятають суворий погляд телецелителя. Якщо, сидячи в домашньому ув’язненні, вони замість виписування собі перепусток у поліклініки, кинуться дивитися Кашпіровського, значить, стан справ в країні зовсім жахливе. Так що для кремлівських методологів це просто барометр або «лакмусовий папірець».

Втім, Кашпіровському в 1993 році вдалося стати депутатом Держдуми першого скликання, оскільки нова хвиля його популярності цілком може бути використана аналогічним чином. Раз вже у нас зараз реєструють «партію танчики», то чому б не бути партії екстрасенсів.

Мішустін проти Решетнікова і Білоусова

Дійсно, зараз стає можливим все. Ось вже міністр економічного розвитку заявив, що виключає повторення дефолта, який був у 1998 році. Для повноти асоціації з Кашпировским потрібно тільки, щоб це заяву робив колишній прем’єр, а нині перший заступник голови кремлівської адміністрації Сергій Кирієнко.

Втім, заява це — швидше слабке відображення підкилимної боротьби відомств і конкретних чиновників всередині російського уряду. Той же Решетніков зараз в дивній ситуації. Він особисто проконтролював, як виконуються рішення кабінету міністрів і показав, що бізнес не може отримати обіцяні владою кредити.

Однак після того як глава Мінекономрозвитку особисто обдзвонив кілька найбільших банків, а потім пожалкував їх керівникам, він сам нарвався на рознос від прем’єра Михайла Мішустіна. У деяких коментаторів склалося навіть враження, що цьому колишньому столичному чиновнику дісталося якраз за зайву активність на «забороненому» напрямку, а попутно за те, що він вважається членом команди не прем’єра, а московського мера.

Атакував, як ходять чутки, Мішустін і свого першого заступника Андрія Білоусова. Ознакою цього нібито є пропозиція не встановлювати жорсткий список системоутворюючих підприємств, з тим, щоб галузеві міністерства становили власні реєстри. Фактично повноваження регулювати список системоутворюючих підприємств, таким чином, у Білоусова відібрали і передали іншим «звичайним» віце-прем’єрам і міністрам. А адже це гігантські суми держдопомоги — серйозна історія і реальне протистояння.

Загалом, поки з російських екранів телевізорів людям розповідають, як прожити без перукаря, а в Рунеті реінкарнується Кашпіровський, російські чиновники знову ділять гроші і повноваження «під покровом» коронавіруса. Керованість ситуацією від цього, природно, не зростає.