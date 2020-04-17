В Украине бензин и газ подешевеют еще больше

В СМИ появилась информация о том, что топливо на украинских АЗС изменит стоимость. Сообщается, что газ и бензин владельцы транспортных средств смогут покупать по более выгодной цене.

Известно, что снижение цен на нефтепродукты уже началось, и ежедневно украинские водители это ощущают. Однако не на всех заправочных станциях цены рухнули, но на некоторых АЗС стоимость бензина упала на 1 гривну.

Падение цен связано прежде всего с сокращением добычи нефти основных мировых экспортеров. Поэтому тенденция к снижению стоимости топлива сохраниться вплоть до конца лета.

По мнению экспертов, сейчас удешевение украинские водители ощущают мало, так как крупные автозапровочные сети закупили бензин на несколько недель вперед по старой цене. Поэтому по мере новых закупок заправлять машину станет значительно дешевле.

Также подешевеет и газ, который уже сейчас становится популярнее бензина. А все потому, что в Украине на фоне эпидемии коронавируса и фокусе внимания государства на борьбе с пандемией, появилось много нелегальных газовых заправок, наличие которых ранее строго контролировалось. Цены на таких “подзаборных” торговых точках ниже, поэтому они так популярны среди водителей.

Эксперты прогнозируют, что снижение цен на топливо будет постепенным, и вплоть до июня тенденция к понижению стоимости бензина на 10-15% сохранится. Газ в ближайшее время должен подешеветь на 25%. Однако цена будет зависеть и от ситуации внутри страны, ведь если понижен спрос на топливо, тогда его цены будут ниже. А как будет развиваться ситуация с коронавирусом – пока неизвестно.

: akcenty.com.ua