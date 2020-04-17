“Аерофлот” закрив продаж квитків на міжнародні рейси до кінця липня

Авіакомпанія «Аерофлот» закрила продаж квитків на міжнародні рейси до кінця липня. Обмеження торкнулися польотів з Москви в Нью-Йорк, Стамбул, Гавану, Мале та інші зарубіжні міста. Тепер на сайті авіаперевізника квитки за цими напрямками можна придбати з 1 серпня. Увагу на це звернула газета «Коммерсантъ».

В «Аерофлоті» інформацію на момент публікації новини не прокоментували.

Нагадаємо, за пандемії коронавіруса було практично перервано міжнародне авіасполучення між країнами. З 27 березня Росія виконує тільки вивізні рейси для доставки російських громадян із зарубіжних країн.