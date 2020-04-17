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“Аерофлот” закрив продаж квитків на міжнародні рейси до кінця липня

17.04.2020

"Аэрофлот" закрыл продажу билетов на международные рейсы до конца июля

Авіакомпанія «Аерофлот» закрила продаж квитків на міжнародні рейси до кінця липня. Обмеження торкнулися польотів з Москви в Нью-Йорк, Стамбул, Гавану, Мале та інші зарубіжні міста. Тепер на сайті авіаперевізника квитки за цими напрямками можна придбати з 1 серпня. Увагу на це звернула газета «Коммерсантъ».

В «Аерофлоті» інформацію на момент публікації новини не прокоментували.

Нагадаємо, за пандемії коронавіруса було практично перервано міжнародне авіасполучення між країнами. З 27 березня Росія виконує тільки вивізні рейси для доставки російських громадян із зарубіжних країн.

 

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