Анджеліна Джолі шукає нову любов, але серед жінок

Ще півроку тому в пресі ширилися чутки про роман Анджеліни Джолі з колегою – акторкою Еван Рейчел Вуд. Тоді ніхто зі знаменитостей не прокоментував цю інформацію, але нещодавно близьке до колишньої дружини Бреда Пітта джерело завило, що 44-річна зірка шукає нове кохання серед красунечок.

Анджеліна ніколи не приховувала, що їй однаково подобаються жінки та чоловіки, але після двох розлучень вирішила побудувати стосунки з жінкою, яка буде краще розуміти її потреби та бажання. Принаймні, так стверджує інсайдер.

За словами аноніма, Джолі намагалася побудувати нормальні відносини з протилежною статтю, але з часом зрозуміла, що хоче бути з жінкою на цьому етапі свого життя.

Ба більше, друзі акторки вже шукають для неї підходящу пару. Енджі потрібна фізично, інтелектуально та емоційно розвинена партнерка.

Вона знає, що в неї цікаве життя, і їй є що запропонувати. Вона дуже схвильована цією спробою знайти собі рівну людину – когось успішного, незалежного, красивого, доброго і, найголовніше, відкритого для нових вражень.

– сказало джерело.

Повідомляється, що Джолі подобаються стрункі і милі дівчата. Зазвичай вона звертає увагу на жінок, що схожі на її екскохану – модель Дженні Шиміцу (Jenny Shimzu), з якою у неї був роман в 90-х роках.

Як колись зізнавалася зірка “Малефісенти”, вона б одружилася з Дженні, якби вже не вийшла заміж за свого першого чоловіка.

: lux.fm

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