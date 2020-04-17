Найкрасивіша жінка світу повністю оголилася для Vogue (фото)

Американська супермодель 23-річна Белла Хадід, яку визнали найкрасивішою жінкою в світі, взяла участь у фотосесії для італійської версії журналу Vogue.
Декілька пікантних кадрів модель розмістила в Instagram-акаунті.
На одних фото Белла позує оголеною, прикриваючись букетом засохлих квітів у скляній вазі. На інших – зображена топлес, затуляючи груди туфлями на шпильках.
Зірка розповіла, що фотосесія була реалізована за допомогою FaceTime під керівництвом нью-йоркського фотографа Брайаном Кароцца, а також стиліста Хейлі Волленс.
“Часи змінюються, і робота з дому набуває нового значення. Мені неймовірно пощастило взяти участь в цій зйомці”, – написала Белла.
Фоловери висловили своє захоплення під знімками, які зібрали майже 900 тисяч лайків.