Пьяная одесситка зарезала мужа

Правоохранители задержали 32-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве мужа. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.

Следствие установило, что в ходе бытового конфликта нетрезвая одесситка взяла нож и зарезала своего мужа. Её задержали. Своей вины женщина не отрицает и признаётся, что между ней и покойным мужчиной было сложные отношения.

Действия женщины квалифицировали по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ей грозит до 15 лет тюрьмы.

: 1tv.od.ua