ВВП Китаю через коронавірус знизився на 6,8%

Через негативний вплив кризи, яку спричинив COVID-19, динаміка розвитку китайської економіки з січня по березень включно виявилася негативною, склавши 6,8%. Про це повідомило в п’ятницю Державне статистичне управління КНР, передає УНН із посиланням на WSJ.

У 1-му кварталі 2019 року цей показник досяг 6,4%.

Як наголошується у поширеній на пресконференції доповіді, ВВП країни за три місяці склав 20,65 трлн юанів (приблизно 2,92 трлн доларів за поточним курсом). Аграрний сектор за вказаний період скоротився на 3,2%, до 1,02 трлн юанів (близько 142,82 млрд доларів), промисловість — на 9,6%, до 7,36 трлн юанів (1,04 трлн доларів), сфера послуг — на 5,2%, до 12,27 трлн юанів (1,73 трлн доларів).

У Китаї поступово сповільнюються темпи зростання ВВП. У 2017 році вони склали 6,8%, в 2018-м знизилися до 6,6%, а в 2019 році, коли обсяг економіки КНР склав 99 трлн юанів (близько 14,4 трлн доларів), до 6,1%.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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