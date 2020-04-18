Киев стал городом с самым загрязненным воздухом в мире

Киев стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха, и ситуация только ухудшается

В Киеве чувствуется сильный запах гари, возможно дым идёт из Чернобыльской зоны. Власть столицы не рекомендует людям выходить на улицу и открывать окна.

«В Киеве наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения (замеры были сделаны в 21:30). Причиной этого являются пожары в Житомирской области и Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а также северо-западный ветер. Об этом заявили в Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА», – говорится в заявлении.

При этом в КГГА уточнили, что радиационный фон в Киеве в пределах нормы и становит 0,14 микрозивертов (на 21:30).

Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Отметим, согласно данным сайта iqair.com, уровень загрязнения воздуха в украинской столице составляет 380 AQI. Киев обошел города Китая, Вьетнама и Индонезии.

Такой уровень загрязнения может вызывать респираторные заболевания. Эффект может быть более выраженным у людей с заболеваниями легких и сердца.

Согласно карте ситуации с загрязнением воздуха, самые опасные показатели были зафиксированы в Голосеевском районе. Там на днях произошел масштабный пожар.

: kiev.politeka.net