Врачи назвали продукты, вызывающие цирроз печени

Диетологи провели ряд исследований, и рассказали о самых вредных орехах. Чем они могут быть опасны для организма, рассказали специалисты.

Таким образом, сообщается, что всем известен тот факт, что орехи являются достаточно питательным продуктом, и порой бывает так, что даже маленькой горсти хватит для того, чтобы насытиться . Однако, какие именно орехи будут менее вредны и в каком количестве их можно есть.

Известный диетолог в Российской Федерации Елена Соломатина говорит о том, что самыми полезными будут грецкие орехи. В них достаточное количество белка, полезных кислот, а также это единственный орех, в котором содержится компонент Омега-3. Помимо всего этого, в них содержится йод, калий, магний а также ряд полезных витаминов.

Также, естественно существуют орехи, которые не особо полезны для организма. Речь идет об арахисе. И плюс к этому, Светлана Соломатина отметила, что относить арахис к орехам , так как в большей степени это бобовые. У них есть свои преимущества, но, также есть и существенные минусы.

К примеру, арахис довольно часто заражен анатоксином, и в странах, где употребляют этот орех чаще всего, повышен уровень такой болезни как цирроз печени. Также, его часто называют земляным, так как растет он в земле, в сырости, соответственно, там развивается и грибок и плесень, которые довольно часто поражают клетки печени. Поэтому, часто употребление может привести даже к раку печени. Поэтому, утверждать, что все орехи полезны одинаково – будет ложью.

Также, опасными могут быть соленые фисташки, которые нивелируют всю пользу. Всем известно, что соль способна задерживать жидкость, а это достаточно вредно. Поэтому, лучше всего всегда покупать свежие орехи, которые продаются еще в скорлупе.

: akcenty.com.ua