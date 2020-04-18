Потап позволяет Насте Каменских провокационные шалости

Популярный украинский рэп-исполнитель, продюсер Алексей Потапенко, который более известен под сценическим псевдонимом Потап наконец-то решился откровенно рассказать, как он относится к соблазнительным фото своей супруги Насти Каменских.

После того, как Настя Каменских сбросила больше двадцати лишних килограммов, певица не упускает возможности похвастаться своей стройной фигурой, иногда даже полностью обнажив тело. Некоторых подписчиков такое поведение звезды начало сильно раздражать, особенно учитывая то, что почти год назад стала замужней женщиной, соответственно ей стоило бы пересмотреть границы того, что дозволено демонстрировать на публику, а что – нет.К тому же, Насти уже скоро исполнится 33 года, она все еще показывает подписчикам свою пятую точку.

Но видимо ни певицу, ни ее мужа не волнует мнение общества.

«Если мы друг друга любим, то почему уже цепляться, если она артистка. Я человек уверенный. Не в себе, в своей любви. Поэтому я позволяю ей все», – спокойно заявил Потап в интервью.

Он понимает, что пикантные фотографии его жены вызывают бурную реакцию у публики. К тому же, ему вполне понятны чувства мужчин, которые смотрят на его жену – Настя очень красивая женщина и это видит он каждый день.

По его словам, Каменских публичная персона и ничего удивительного, в таких образах нет.

: hyser.com.ua