Штраф за порушення правил карантину: як діяти автомобілістам

Штраф за порушення правил карантину надто великий від 17 000 до 170 000 грн.

Оштрафувати можуть бути будь-кого в тому числі і водіїв. І не лише через незнання Вами закону, а й через суперечливість окремих норм постанови КМУ. За порушення правил карантину інспектор чи інша уповноважена особа не приймає рішення про винесення штрафу. Він лише складає протокол, а рішення про накладення штрафу приймає суд, пише Дорожній адвокат.

Основний документ, яким фіксується порушення правил карантину є протокол про адміністративне правопорушення, який складається поліцейським чи іншою уповноваженою особою.

Тому важливо запобігти складенню протоколу ще на стадії обговорення ситуації з інспектором.

Якщо інспектор звинуватив Вас у порушенні правил карантину, Ви мате право висловити свої пояснення про відсутність порушень ще перед складенням протоколу. Цим Ви можете переконати інспектора у відсутності в Ваших діях порушень правил карантину.

Якщо Ви не переконали інспектора і він все ж таки складає протокол, обов’язково пропишіть свою незгоду у протоколі. Для цього є спеціальна графа: «Пояснення особи, яка притягається до відповідальності». Це пояснення стане основою для розгляду справи у суді.

Під час складення протоколу Ви маєте право скористатися послугами юриста чи адвоката з метою отримання кваліфікованої правової допомоги.

Якщо на місці є свідки, які були присутні при вказаних подіях, вимагайте у інспектора вказати їх у протоколі із зазначенням їх контактних даних.

Для складення протоколу інспектор може вимагати у Вас документи про підтвердження особи. Якщо такі документи відсутні, то має право затримати до 3 годин для встановлення особи. При цьому обов’язково складається протокол затримання. Якщо не встановлять особу – повинні відпустити.

Після складення протоколу інспектор запропонує його отримати, поставивши підпис про отримання. Не відмовляєтесь отримувати протокол, це не на Вашу користь.

Далі складений протокол передається до суду для прийняття рішення про накладення штрафу. Суд повинен надіслати Вам за адресою проживання повідомлення про дату розгляду справи. Розгляд справи має бути проведений лише у Вашій присутності, хіба якщо Ви не з’явитесь до суду без поважних причин.

Обов’язково з’явіться в суд на вказану судом дату. У суді Ви зможете надати додаткові пояснення про відсутність порушень у Ваших діях, подати свої фото чи відеодокази, а також запропонувати викликати в суд осіб, які були свідками відсутності порушень з Вашого боку.

: mashyna.com.ua

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