Эксперт назвала простой способ профилактики рака и проблем с сердцем

В Украине более 300 000 людей ежедневно нуждаются в донорской крови.

Почему сдавать кровь не только важно, но и очень полезно для донора, специально для Клатч Онлайн рассказала Ирина Славинская-Рицнер – руководитель отдела безопасности крови и донорства Центра общественного здоровья МОЗ Украины и основательница проекта ДонорUA.

“Кровь возобновляется и чистится, когда человек сдает кровь, как донор. Потому что, например, если вы среднестатистический человек, я имею ввиду, что ваш вес 60-80 кг, то в вас циркулирует около 5 литров крови. Сдача 500 мл литров ( 450 мл + около 50 мл на анализы) – это нормально для организма для того, что бы он получил необходимый импульс в костный мозг, и начали вырабатываться новые здоровые клетки крови.

Это самая лучшая чистка вашего организма. Более того, к донорству нужно готовиться: правильно питаться, не делать нагрузки на печень, спать, не стрессовать, заниматься спортом. Поэтому донорство – это еще один из способов быть здоровым, постоянно проверять себя на анализы, которые делают в центре крови: ВИЧ, гепатит В и С, сифилис.

Донорство также является профилактикой онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Если вы регулярный донор, то вы постоянно очищаете этим свой организм.

Поэтому донорство крови полезно не только тем, кого эта кровь спасает, но и в первую очередь для организма человека, который является донором и желает спасти жизнь.

: zdorove.clutch.ua