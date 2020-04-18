Росіяни винесли з банків 200 тонн готівкових рублів

Банк Росії продовжує заливати рублеву ліквідність в найбільші банки країни, які зіткнулися з небувалим попитом на готівкові гроші. На минулому тижні ще один банк з одинадцяти, віднесених ЦБ до «системно значущим», звернувся за безвідкличної кредитної лінії в центробанк.

Цей інструмент діє з 2016 року і допомагає банкам дотримуватися норматив короткострокової ліквідності, вимагає, щоб високоліквідні активи (тобто ті, які можна легко продати або конвертувати в готівку) на 100% покривали б очікуваний відтік коштів з банку протягом найближчих 30 днів.

Сумарний ліміт по цим операціям, по суті представляє з себе грошову емісію на покриття відтоку клієнтських грошей, був підвищений з 1,5 до 5 трлн рублів з 1 квітня, а їх вартість – знижена з 0,5% до 0,15%.

На початку місяця за безвідкличним кредитом на 500 млрд рублів звернувся Ощадбанк. Минулого тижня ще одна кредитна організація відкрила лінію на максимальну суму 30 млрд рублів, повідомив ЦБ в огляді «Фінансовий пульс».

На даний момент безвідкличними кредитами користуються 5 з 11 системоутворюючих банків. В сумі вони залучили у ЦБ 1,26 трильйона рублів. До системно значущим в Росії відносяться Ощадбанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, ФК «Відкриття», «Московський кредитний банк (МКБ), Промсвязьбанк, «Юнікредит банк» Райффайзенбанк та Росбанк.

ЦБ заливає гроші в банківську систему, немов у решето, з якої гроші витікають у вигляді готівки через касу та банкомати.

За даними ЦБ, з початку березня готівкова грошова маса увличилась в 10 разів більше, ніж за весь минулий рік: в обіг було випущено майже трильйон рублів готівки. Це 200 тонн 5-тисячними купюрами і 1000 тонн банкнотами по тисячі рублів (вагою близько 1 гр кожна).

«Люди побоювалися, що в період карантину банки не будуть доступні, тому потрібно окэшиться. Так само, як люди купували гречку, запасалися продуктами, так і гроші знімали», – сказав Bloomberg аналітик Райффайзенбанку Денис Поривай.

Обсяг «кешу» у зверненні сезонно зростає в грудні, коли люди отримують 13-е зарплати і активно витрачають. Всю іншу частину року маса готівки змінюється не більш ніж на 300-400 млрд рублів в місяць. Стрибок, який статистика ЦБ зафіксувала в березні, «багаторазово більше історичної норми», констатують аналітики ЦМІ Ощадбанку.

За даними ЦБ, фізособи активно закривали вклади з 15 по 25 березня, опустлшив рахунку на 616 млрд рублів. Після того, як президент Володимир Путін оголосив про введення податку на депозити, паломництво вкладників прискорилося, і Асоціація банків Росії (АБР) попередила ЦБ про загрозу «набігу на банки», перший ознаки якого, на думку банкірів, вже стали видні.

Введення карантину загальмувало процес: на останньому тижні березня вклади, за даними ЦБ, зросли на 0,5%.

Податок на вклади, очевидно, знижує стимули тримати заощадження в простих банківських продуктах, міркує головний економіст Альфа-банку Наталія Орлова, в інших умовах гроші могли б піти в інвестиції на фінансовому ринку, але враховуючи різке падіння фондових індексів в Росії і в світі, зрозуміло, що мало хто на це зважився.