Чому росіян злить державна боротьба з ковидом

Влада представляється натовпом агресивних, безвідповідальних і необізнаних людей, які ховаються один за одного.

Мало де протиепідемічні заходи здійснюються чітко, красиво і під оплески публіки. COVID-19 — це труднощі і жертви. І навряд чи в Росії хтось чекав, що дії казенної машини будуть елегантні і ретельно продумані. Але мало хто передбачав такий хаос.

Одних заганяють у незграбно жорсткі карантини, інших запросто підставляють під заразу. Електронні перепустки, від Примор’я до Москви, обертаються конфузом, але будуть повсюдно впроваджуватись і надалі — незалежно від того, зменшують вони епідемію або прискорюють. А вождь знову ухиляється від прямих закликів до народу. Вони не вписуються в звичні його телеформати, на кшталт «Прямої лінії». І в цю середу на нараді з урядом він обійшовся навіть без кількох вставних реплік, адресованих громадянам, хоча таке звернення і було анонсовано.

Влади проголошують нові блага, яких призначає не тільки багатим, але і простим людям. Спробуйте, однак, ними скористатися.

Ось ви, припустимо, залишилися без роботи і хочете отримати допомогу, збільшена аж до прожиткового мінімуму і обіцяне до видачі буквально з першої прохання. Вас відразу насторожать слова міністра праці Антона Котякова, що «зараз у Російській Федерації зареєстровано 735 тисяч безробітних, з початку року їх кількість збільшилася на 44 тисячі осіб». Та невже? За будь здоровою підрахунком їх стало більше на мільйони.

Але ви перемагаєте сумніви і йдете на новостворений минтрудовский портал «Робота в Росії», щоб без всяких формальностей, як і обіцяли, подати заяву на допомогу. І відразу з’ясовуєте, що ваше резюме все одно переправлять у місцевий центр зайнятості, який «уточнить інформацію про колишньому місці роботи, а також достовірність даних у заяві» — і вступить з вами в дискусію, яка невідомо чим закінчиться. За відомостями Котякова, новим способом подано 180 тис. прохань. Але скільки з них увінчалися успіхом, він чомусь не повідомляє.

Це тільки один приклад з багатьох. Держдопомоги немає саме тоді і саме для тих, коли і кому вона гостро потрібна.

Але, припустимо, ви не безробітний, трудіться на удаленке і просто хочете зрозуміти, що відбувається і чого чекати. І йдете за правдою«, офіційний інтернет-ресурс для інформування населення з питань коронавіруса». Там, крім перегляду таблиць з числом уражених і померлих, ви отримуєте можливість послухати агітаторів, які пояснять, що у нас все-таки краще, ніж у них; що в Росії більше платять лікарям, ніж на Заході; що російські тести найнадійніші в світі (98% попадань); що ні в якому разі не можна читати і слухати всіляких наклепників-фейкоделов. А кого можна? Тут у вас великий вибір.

Ось Анна Попова, глава Росспоживнагляду і головний санітарний лікар Росії, спадкоємиця легендарного Онищенко. Тиждень тому вона повідомила: «За результатами тестування на антитіла з’ясувалося, що імунітет до коронавирусу SARS-CoV-2 є 3% росіян». Але виявилося, що на антитіла перевіряли лише групу провідників поїзда «Сапсан».

Будучи людиною недурною, ви здогадуєтеся, що ці дилетантські вишукування абсолютно непридатні для висновків про імунітет 150 мільйонів росіян. Звичайно, сьогодні це не актуальне питання. Але Анна Попова — один з головних ньюсмейкерів і неодмінна учасниця коронавирусных нарад з вождем. Як ви після цього будете ставитися до незліченних цифрам, якими вона сипле?

Втім, є й інші державні ньюсмейкери, нітрохи не менш балакучі. Наприклад, Вероніка Скворцова, яка очолює віднедавна одну з незліченних наших контрольно-наглядових служб. Думаєте, вона розповідає про провальну «оптимізацію» медицини, яку здійснила в бутність міністром охорони здоров’я? Ні, звичайно. Скворцова не сходить з екранів і рекламує різноманітні, немов би з нізвідки взялися, чудодійні ліки і прилади.

Наприклад, запускається нібито масове виробництво чарівний апарат ШВЛ, до якого можна підключати відразу чотирьох хворих. Про це було оголошено тижні три тому. Після колективних протестів анестезіологів і реаніматологів, які стверджують, що так можна вбити більшість пацієнтів, шум про диво-винахід як вимкнуло. Але назад свої обіцянки Скворцова не взяла. Може, їх потайки виконують?

Однак найбільше вас, мабуть, цікавлять епідемічні прогнози. До речі, як Володимира Путіна. «Нам потрібен об’єктивний прогноз. І не тільки середньостроковий або довгостроковий, але і на періоди найближчих трьох, семи і десяти днів. Я прошу уряд вести і постійно оновлювати такий прогноз», — заявив він в цей понеділок. Невже в розпорядженні глави держави досі не було навіть прогнозів? Де ж блискуча плеяда вчених, яких президент наблизив до себе і більш ніж добре містив?

Вчені не мовчать. Ось глава РАН, посилаючись на путінську реформу Академії наук, повідомляє, що у РАН більше немає «прямого організаційного ресурсу, щоб займатися цими роботами». Він говорить правду, але пересічним росіянам від неї не легше.

Зате лікар Леонід Рошаль, улюбленець вождя, не відмовляється донести до народу щось конкретне. «У плані прогнозу — я не ворожка і я не спеціаліст-інфекціоніст», — починає доктор. Ми з вами теж не ворожки і не інфекціоністи і чекаємо, що на цьому спіч і скінчиться. Але Рошаль як ні в чому не бувало продовжує: «Я бачу ті цифри, які є. Думаю, що ми підходимо до піку». Сказано вчора. Ось той втішний прогноз, якого так не вистачало Путіну, думаєте ви.

Проте учора ж інший медик, Микола Малишев, хоч і не ворожка, але зате по професії інфекціоніст, передбачив зовсім інше. Що «пік буде десь в червні—липні». Посилаючись, правда, не стільки на себе, скільки на якесь «більшість експертів», яких, на жаль, не назвав.

Оскільки і ці два незбіжних «пікових» передбачення, і ще безліч інших, що належать віце-прем’єрам або просто важливим людям, поширюються через державні ЗМІ і подаються людям як офіційні оцінки, що ви вже почуваєте, що остаточно збиті з пантелику.

Виявляється, у режиму немає в запасі не тільки протиепідемічної стратегії. Він навіть не вибрав якесь короткострокове передбачення, з якого став виходити. Влада тільки озирається, хто б ще їй що-небудь підказав. І в подсказчиках нестачі немає. Безвідповідальні кар’єристи, догідливі придворні знавці і просто базіки закидають її порадами, розраховуючи в разі чого сховатися один за одного. Щось рекомендують професіонали, але вони вже точно не в більшості.

Упускають випадок промовчати навіть цілі відомства. Ось МНС радить громадянам не носити на вулицях захисні маски. Можливо, це народжене в якихось внутрішньовідомчих наукових дослідженнях і повідомляється від чистого серця. Але сама собою виникає думка, що спецслужба просто не хоче, щоб люди ховали обличчя.

Вся ця начальницька суєта, все малоделание в суміші з агресією проти власних громадян, з нанизуванням дурниць і різноголосою шумом, неминуче висловлюється зростанням роздратування у підданих. Вони відчувають себе об’єктами безглуздих начальницьких експериментів. Це починає позначатися вже і в опитуваннях.

У щотижневих вимірах ФОМа ефект «згуртування навколо прапора», спостережуваного всюди у важкі часи, був зареєстрований після першого путінського звернення до нації 25 березня. Перед цим з-за довгого його мовчання президентські індекси помітно знизилися. Але сам факт виступу (який схвалили 72% опитаних проти 11%) помітно їх підняв. Наступне звернення, 2 квітня, рейтинговим зростанням вже майже не відгукнувся. Хоча його теж зустріли позитивно (62% проти 19%), але критично скромними виявилися рівні схвалення послання-2 серед молоді, особливо освіченої; серед тих, хто не мав або втратив дохід, або навпаки до кризи був заможний; серед жителів нестоличних міст-мільйонників.

Минуло ще трохи часу — і індекси поїхали вниз. Індикатор схвалення роботи Путіна як і раніше на 6 процентних пунктів вище того мінімуму, до якого він опускався на початку двадцятих чисел березня. Але в якості керівника боротьби з епідемією народ явно сприймає прем’єра Мішустіна, рівень схвалення діяльності якого піднявся за три тижні на 15 процентних пунктів. Досить ясно, що на нього намагаються сподіватися не тому, що він викликає захоплення, а просто через брак іншого.

Кажуть, не так уже важливо, чи підтримує народ дії начальства. В такі часи громадян не питають. Це вірно. Але тільки якщо держмашина саме діє, а не деренчить усіма своїми шестірнями.