Науковці знайшли фактор ризику COVID-19, який небезпечніший навіть за хвороби серця та легенів

Відомо, що вік та хронічні хвороби є факторами ризику, які призводять до серйозних ускладнень від COVID-19 і летальних наслідків. Але нові дослідження показали, що є ще один раніше не врахований фактор, який може становити небезпеку навіть для молодих людей, що заражені новим коронавірусом – це ожиріння, пише Жіночий світ з посиланням на Health Day.

Дослідники підозрюють, що проблема саме в запаленнях, які спричиняє ожиріння. Вони можуть призводити до ще серйозніших ускладнень, ніж хронічні хвороби серця та легенів.

Хоча вважається, що люди, молодші за 60 років не належать до групи ризику, команда доктора Дженніфер Лайттер, доцента кафедри дитячих інфекційних захворювань у Медичній школі Нью-Йорка, виявила, що людей, які страждають на ожиріння вдвічі частіше доводиться госпіталізувати у зв’язку з COVID-19.

І, порівняно з пацієнтами, вага яких в нормі, ті, хто страждає на ожиріння, вдвічі частіше потребують невідкладної допомоги та мають втричі більше шансів потрапити до відділення інтенсивної терапії.

За словами доктора Лайттер, жоден з пацієнтів, яких включили у дослідження, не страждав на діабет чи хвороби серця.

Таким чином, молодь, яка страждає на ожиріння теж опиняється в групі ризику.

Друге дослідження, яке проводилось під керівництвом доктора Крістофера Петріллі припустило, що зв’язок ускладнень від COVID-19 із ожирінням може бути пов’язаним із спричиненими ожиріння запальними процесами. Хронічне запалення є фактором багатьох захворювань, включаючи діабет другого типу, захворювання серця та рак.

Тому експерти закликають усіх, незалежно від віку, дотримуватись соціальної дистанції, якомога частіше мити руки, не виходити з дому без нагальної потреби.

Звіти про дослідження були опубліковані 9 квітня в журналі Clinical Infectious Diseases та 11 квітня в MedRxiv.

: wworld.com.ua

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