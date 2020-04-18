Антин Мухарский признался, что думал о самоубийстве

В период развода с женой Снежаной Егоровой украинскому шоумену пришлось пережить сложное состояние финансового и духовного кризиса. Антин Мухарский откровенно признался, что задумывался о самоубийстве, а несколько лет судебной волокиты называет адом.

В программе “Кофе с перцем” актер и музыкант Антин Мухарский вспомнил самый сложный период своей жизни. В 2015 он разорвал брак с женой Снежаной Егоровой, с которой воспитывал троих общих детей. Однако судебная волокита между бывшими влюбленными длилась более четырех лет, которые ударили по мужчине материально и морально.

Согласно брачному контракту, он должен был выплачивать по одной тысяче долларов алиментов на каждого ребенка тогда, когда курс валют рос вдвое чуть ли не ежедневно, а все его проекты были приостановлены с началом войны. Это загнало Антина Мухарского в долговую яму – более 2,5 миллиона гривен.

Артист также вспомнил, что однажды утром в дом его родителей ворвались неизвестные, чтобы арестовать часть недвижимости, которая находилась в его собственности. Тогда у матери и отца Антина начались проблемы со здоровьем, а сам он осознал, что “это не на жизнь, а на смерть идет история”. На фоне адских отношений с бывшей женой он едва не завершил жизнь самоубийством.

Это были четыре с половиной года ада. Вы знаете, состояние перманентного самоубийства – это нормальное состояние для художника. Один там какой-то нервный срыв и … А что? Вот идешь по Московскому мосту, прыг в воду, и все, закончилось,– рассказал Мухарский.

Шоумен признается, что самым большим разочарованием для него стала потеря общения с детьми. На протяжении последних полутора лет любые попытки связаться с ними завершались неудачно: контакты сыновей и дочерей заблокированы.

: kinoafisha.ua