Призначений 4 березня міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб отримав 1,9 млн гривень розрахункових при звільненні з військової служби. Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, повідомляє агентство «Українські новини».

Дані про виплату 1 924 087 гривень розрахунку при звільненні з військової служби, отриманих від Генерального штабу Збройних сил України, Бессараб вніс у декларацію 27 березня.

Раніше в декларації чиновник вказав службову квартиру в Києві і земельна ділянка в Чернігівській області. З автомобілів у Бессараба є Toyota Camry 2007 року випуску, а на дружину був записаний Mitsubishi Padgero 2008 року випуску. Головні джерела доходу — зарплата і пенсія, але зараз всі ці дані приховані, зазначає ЗМІ.

Журналісти також нагадали, що в 2014 році Бессараба звільнили в рамках люстрації. Але пізніше він повернувся на службу, завдяки змінам до закону, що дозволяє президенту залишати на посадах «цінних» військових.

Раніше SKELET-info повідомляв, що у призначеного 30 березня міністра охорони здоров’я Максима Степанова є автопарк на 6,5 мільйонів гривень і мільйонні рахунки в банку. А новий міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко оновив дані у своїй декларації, вказавши у власності квартири, житлові будинки та автомобілі.

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Новий міністр за ветеранам Бессараб отримав від військових майже 2 мільйони при звільненні оновлено: 18 квітня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0