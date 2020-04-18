ТВО голови ДФС Сергій Солодченко — «пташеня» одіозного Олександра Клименка

Минулого року стартувала реформа Державної фіскальної служби, на базі якої утворилися дві нові інституції Державна податкова служба та Держмитслужба. Щоб довести реформу до логічного завершення необхідно створити ще Бюро фінансових розслідувань (далі — БФР), яке б займалося виключно розслідуванням економічних злочинів пише Антикор.

Остання спроба створити БФР відбулася у кінці 2019 року, проте тоді народні депутати провалили голосування у іншому читанні президентського законопроекту. Через це стара недореформована ДФС продовжує існувати, у структурі якої залишається сумнозвісна податкова міліція.

Нагадаємо, у лютому 2019 року тодішній прем’єр-міністр Олексій Гончарук призначив виконуючим обов’язки ДФС Сергія Солодченка, колишнього начальника слідства податкової міліції. Цікаво, що Солодченко після Революції Гідності був відповідно до Закону України «Про очищення влади» люстрований, проте рішенням Апеляційного суду люстрацію Солодченка згодом відмінили. На даний момент розгляд касаційної скарги у його справі штучно затягується, що дозволив Солодченку очолювати ДФС вісь вже три місяці.

Зауважимо, що медіа одразу після призначення Солодченка вказували на його зв’язок з колишнім головою Міністерства доходів і зборів при Януковичу – Олександром Клименком. Про це, зокрема, недвозначно говорять елементи його трудової біографії. Адже саме протягом 2010 -2014 років кар’єр єра Солодченка різко пішла вгору. Так, з липня 2013 по квітень 2014-го Сергій Солодченко працював заступником начальника головного управління — начальником слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України. З 14 квітня 2014 року його було призначено тимчасово виконуючим обов’язки заступника начальника — начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходов в Луганській області.

Варто зазначити, що Юрій Атаманюк, одіозний податковий генерал часів Клименка, якого було також люстровано, дуже тепло відгукується про Сергія Солодченка. І це не дивно, адже тієї раніше працював під його орудою у справі розбудови низькі конвертаційних центрів по всій Україні. Правда, у тій годину, як Атаманюк був архітектором цих схем, то Солодченко — реалізовував.

Цікаво, що Атаманюк і досі зберігає ніжні почуття до свого колишнього шефа, Олександра Клименка, який наразі переховується в Москві від правосуддя. На це вказує, зокрема, ті, що люстрований податковий генерал часто репостить його повідомлення у своєму одіозному телеграм-каналі. Альо це не дивно, адже на вкрадені в українців гроші Клименко фінансує його медійну активність, у якій тієї завзято на екранах критикує будь-які дії влади. Зокрема, податкову та митну сфери. Разом з тим, діяльність Солодченка Атаманюк зображає лише у позитивному світлі. На його думку, саме на професіонала Солодченка так довго чекала Україна, а йому не дають розвернутися.

Це і не дивно, адже родини Атаманюка та Солодченка перебувають у дружніх стосунках, активно спілкуються. Якщо заглянути у Facebook, то в того ж таки Атаманюка в друзях перебуває як сам Солодченко, так і його дружина — Вікторія Комарова. Атаманюк активно «лайкає» фотографії та пости Сергія Солодченка та його дружини.

Проте великим борцем з корупцією Сергій Солодченко залишається тільки на теренах телеграм-каналу Юрія Атаманюка. Факти свідчать про інше, адже, навіть перебуваючи у стані ліквідації, Державна фіскальна служба залишається оплотом корупції, а її кадри – вимагають хабарі, використовуючи залишки повноважень. Так, НАБУ 7 квітня затримала на отриманні хабаря у 50 тисяч доларів прямого підлеглого Солодченка.

Таким чином, бачимо, що призначення Сергія Солодченка керівником Державної фіскальної служби позитивно сприймається у колі «реваншистів» — членів політичного «бомонду» періоду Януковича. Саме підлеглі Клименка публічно захищають Солодченка, коли журналісти закидають того, що він є люстрованим і зовсім не новим обличчям, а є невід’ємною частиною старої корумпованої влади. Саме ті, хто роками обкрадав бюджет України, збагачуючись на народному горі. Тому сміливо можемо припустити, що Солодченко — це перша ластівка, яка знаменує собою реванш «донецьких».

Останнім часом багато розмов ведеться, що саме Олександр Клименко активно шукає шляхи повернення в Україну, як свого часу зробив інший представник режиму Януковича, а саме Владислав Каськів. Його теж підозрюють у високопосадовій корупції, розкраданні бюджетних коштів. Тому Клименко через свого вірного підданого Юрія Атаманюка намагається розхитувати політичну ситуацію, стверджуючи, що країна у нас складається із суцільних непрофесіоналів, які не здатні ефективно керувати на відміну від них, що довели країну до руїни у 2014 році. Тому нічому не дивуйтесь, якщо одного ранку ви прокинетесь, а в новини прочитаєте, що в Україну повернувся Олександр Клименко. Якщо його підлеглі в особі Солодченка можуть очолювати ДФС, то чому Клименко не може?

ДОСЬЄ: Олександр Клименко. Він полетів, але дуже хоче повернутися

В тему: Генералу ніхто не пише: Скандальна історія люстрованого фіскала Атаманюка, яку більше ніде не прочитаєш

Юрій Анатолійович Атаманюк: досьє, біографія, кар’єр єра і компромат на колишнього чиновника і громадського діяча

Автор: Василь Носенко

ТВО голови ДФС Сергій Солодченко — «пташеня» одіозного Олександра Клименка оновлено: 18 квітня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0