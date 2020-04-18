У Чернівецькій області колишній народний депутат від Партії регіонів Іван Мирний встановив повний контроль над наркотрафіком і контрабандою сигарет. Крім того, як пише «Апостроф», Мирний причетний до вбивства кримінального авторитета Євгена Боршана, відомого на прізвисько «Пача».

Журналісти нагадують, що Боршана смертельно поранили в Чернівцях 4 квітня. Правоохоронці пов’язують це вбивство з боротьбою між двома злочинними угрупованнями: «Пачі» і «Загурського-Мирного» за контроль над наркотрафіком і контрабандою сигарет в ЄС.

Повідомляється, що Боршан за підтримки «злодіїв у законі», вихідців з Грузії, контролював контрабандні потоки в Чернівецькій області. А угруповання Загурського-Мирного спеціалізується на контрабанді та замовних вбивствах.

«Конфлікт між угрупованнями йде давно, періодично їх конфронтація призводила до загострення криміногенної ситуації в регіоні, у вигляді спроб вбивств і підривів контрабандистів по обидві сторони барикад. Вбивство ватажка контрабандистів Буковини Євгена Боршана дозволило Миколі Загурскому та Івану Мирному взяти під контроль всі контрабандні потоки в Чернівецькій області», – пишуть журналісти.

Сам Мирний був народним депутатом VI і VIII скликання, потрапивши в Раду завдяки протекції бізнесмена Дмитра Фірташа. До цього він працював начальником служби безпеки олігарха і був головою Убозу в Чернівецькій області.

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SKELET-info

Екс-регіонал Мирний повернувся на контрабандний ринок Чернівецької області оновлено: 18 квітня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0