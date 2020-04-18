Способ передачи коронавируса: ученые предполагают, что между летучей мышью и человеком был «промежуточный хозяин»

Чтобы понимать и контролировать передачу COVID-19, ученые продолжают изучать коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание

Он зоонозный, что означает, что вирус вначале существовал на животных, и перешел на людей. Очень важно определить, какое животное передало вирус людям, пишет sciencealert.com

Команда ученых-биоинформатиков из университета Мичигана считает, что таким животным мог быть панголин. Это единственное чешуйчатое млекопитающее, оно обитает в Азии и Африке.

Загадка зоонозной передачи

С января 2020, научное сообщество пришло к соглашению, что оригинальными хозяевами SARS-CoV-2 были подковоносые летучие мыши. Однако, непохоже, чтобы они напрямую передали вирус людям, основываясь на том, что известно о передаче зоонозных коронавирусов.

Вместо этого, ученые предположили, что коронавирус летучих мышей инфицировал другое животное, «промежуточного хозяина», которое в свою очередь передало вирус людям.

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Личность этого промежуточного хозяина SARS-CoV-2, таким образом, загадка, которую надеются разрешить многие исследователи, зная, что промежуточный хозяин очень полезен для предупреждения дальнейшего распространения эпидемии.

Панголин как вероятное промежуточное звено

Команда исследователей из университета Мичигана обнаружила, что генетический код коронавируса, найденного в легких Малайских панголинов, был очень похож на SARS-CoV-2. Общими были 91% кода.

Тем временем, некоторые другие исследовательские группы нашли дальнейшие экспериментальные свидетельства того, что панголины были инфицированы коронавирусами, подобными SARS-CoV-2.

Хотя панголины, скорее всего, были промежуточными хозяевами, исследователи заключают, что нельзя также списывать со счетов других животных.

Коронавирус может использовать более одного вида животного, чтобы инфицировать человека: к примеру, хотя известно, что SARS передали циветты, другие животные, енотовидные собаки и хорьковые барсуки, также могут переносить SARS.

: grippua.com.ua