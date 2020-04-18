Крупейшие сети АЗС вновь снизили цены на бензин и дизтопливо

Крупнейшие розничные операторы АЗС – компании WOG и ОККО – 16 апреля снизили цены на все виды топлива на 50 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка “Консалтинговой группы “А-95”.

Так, бензин А-92 и дизельное топливо в этих сетях АЗС подешевели до 24,99 грн/л, бензин А-95 – до 25,99 грн/л.

Кроме того, на 13 копеек цены на дизтопливо снизила сеть “БРСМ-Нафта” – до среднего по стране значения 19,90 грн/л.

Chipo снизила цены на бензин на 12 копеек, а на дизтопливо – на 36 коп./л. Mango понизила стоимость топлива в среднем на 30 коп./л.

Также топливо подешевело в ряде региональных сетей. В частности, “Автотранс” снизил цену дизтоплива на 30 коп./л, BVS на бензин и ДТ – на 50-60 коп./л.

Как сообщалось, в течение прошлой недели и начале текущей цены на бензин и дизтопливо агрессивно снижали компании, работающие в эконом-сегменте. В первую очередь это “БРСМ-Нафта”, “Мотто”, “Авантаж”, Mango. В частности, в столичном регионе цены дизтопливо и бензина А-92 в этих сетях опустились ниже 20 грн/л.

14 апреля на снижение цен сетями-дискаунтерами отреагировала компания AMIC, опустив цены на ряде столичных станций.

Напомним, до этого массовое снижение розничных цен происходило в период с 20-х чисел марта по 10 апреля. За этот период цены в среднем по стране упали более чем на 2 грн/л.

: biz.censor.net.ua