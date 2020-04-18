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«Падаємо з ніг від навантаження, кисневі балони тягає головлікар»

18.04.2020

«Валимся с ног от нагрузки, кислородные баллоны таскает главврач»

«Падаємо з ніг від навантаження, кисневі балони тягає головлікар» — білоруські медики про реальні масштаби епідемії

Моз Республіки Білорусь нарахував у країні 4779 випадків зараження коронавірусом та 42 випадки смерті від нього (хоча Олександр Лукашенко заявляє, що в Білорусі ніхто від коронавіруса не помер і не помре, і закликає лікуватися народними засобами). Моз також повідомляє про 419 інфікованих медиків. Але, судячи з інформації, яку можна отримати з білоруських лікарень, ці цифри можуть бути занижені. Громадський активіст Андрій Войнич, в числі інших волонтерів допомагає впоратися з епідемією, дізнався від лікарів з різних регіонів, який насправді рівень захворюваності, як влада маніпулює статистикою і чому система пропаганди вбиває людей.

Лікарі працюють тижнями без вихідних. Ті, з ким вдалося поспілкуватися, не вірять офіційній статистиці. За їх словами, багатьох з хворих і померлих проходять по категорії звичайних респіраторних захворювань і статистику по коронавирусу просто не потрапляють, а багато лікуються вдома. На щастя, влада хоча б не будує перепони благодійним організаціям, які збирають гроші і постачають фахівців засобами дезінфекції та індивідуального захисту. Одна з волонтерок, яка сама купує все необхідне і розвозить лікарів, розповідає крізь сльози, як їй зателефонував хірург: «Привезіть, будь ласка, крем для гоління» — у лікарів просто немає можливості навіть вийти з лікарні. Справа не тільки в тому, що кого-то не випускають з будівлі через карантин, але і в тому, що у них просто немає часу на це.

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Лікар з Вітебська:

«У нас дуже багато хворих. Заповнюються медустанови за містом. Лікарі та інший медперсонал, які побували в контакті з зараженими, вже не ізолюються, так як немає місць і нікому буде працювати. 15 квітня вийшов новий наказ: госпіталізувати тільки тих пацієнтів з пневмонією, у яких хвороба протікає важко. Решта лікуються вдома. У мене купа знайомих, у кого хворі родичі і друзі запаленням легенів. Погана ситуація в маленьких містах Вітебської області: Орша, Докшиці, Браслав. Багато хто в паніці і мчать в лікарні від страху при найменших ознаках застуди, що тільки посилює навантаження. Достовірність тестів за нашими спостереженнями — 50%. На 100 пацієнтів — 2-3 позитивних тесту, а по клінічній картині — реально хворих 10 і більше відсотків. Відповіді на тести приходять через 7-10 і більше днів. Скільки ще непідтверджених випадків? Краще про це не думати. З ким би поспілкувався у Вітебську, у всіх є випадок контакту з хворим або хворий родич. Хочеться не думати про це. Здається, що це сон, така віртуальна гра».

Перше зараження могло статися, коли Росія тільки-тільки почала закривати кордон з Китаєм і частина китайців поїхала в Росію через Білорусь, яка тоді була відкрита. Це тривало недовго, приблизно десять днів, але багато з цих китайських громадян зупинялися у мінських готелях, їздили на таксі. Медиків тоді відправили чергувати в аеропорт — перевіряти приїжджали китайців, міряти в них температуру, видавши їм одну маску на бригаду, так що серед перших заразилися цілком міг бути хтось з цих лікарів. Серед лікарів частка захворілих велика, але їм зазвичай не ставлять діагноз коронавірус, тільки ГРВІ або пневмонія. При цьому їм не дають здавати тест на COVID-19, не дають лікарняні і змушують працювати.

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Співробітник Докшицкой центральної районної лікарні, Вітебська область:

Дуже важка ситуація. І випадки стали складніше. Надходять — відразу кисень, важких — на ШВЛ. Розповіли, що начальник місцевих комунальників поступив, йому близько сорока, але зрубало і його. 130 чоловік в лікарні з пневмонією або з COVID-19 зараз — це мінімум. Взяли мазки у всіх медпрацівників і чекають підтвердження з санстанції. З лікарів кілька чоловік теж лежать у важкому стані. Колеги, які займаються безпосередньо видачею кисневих балонів, валиться з ніг від фізичного навантаження. Ну і нерви — кожен день бачити це… По 20 кисневих балонів за добу викидають. Обслуговуючий персонал — хто звільнився, хто пішов за свій рахунок, хто у відпустку. Люди далеко не молоді, у кожної сім’ї, бояться зачепити. Дійшло до того, що вже сам головний лікар і начмед носять ці кисневі балони, метушаться по госпчастині.

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Люди обурені заявами Лукашенко. 50-річна пацієнтка, яка завжди вела здоровий спосіб життя, розповідає, як прикро їй було чути слова Лукашенка про те, що вмирають тільки курці і наркомани. У неї є всі симптоми коронавіруса, підтверджені комп’ютерної томограммой — «легкі матового скла», але тести показали негативний результат. Якщо вона помре, то теж не потрапить в коронавирусную статистику.

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Лікар Одеської обласної клінічної інфекційної лікарні:

В обласну лікарню везуть з Ельска, Буда-Кошельово, Жовтневого та Гілки — і з райцентрів, і з сіл. Лікарня переповнена, мінімум у чотирьох медиків підтверджено зараження. Лікарі на нервах, в паніці. На жаль, дуже часто аналізи дають негативну відповідь. При цьому з комп’ютерної томографії (КТ) лікарі бачать уражені легені. Але що ще гірше, судячи з розмов з хворими, які до нас звертаються, їм навіть не повідомляють, наскільки у них уражені легені!

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У Гомелі перепрофілювали Шкірно-венерологічну лікарню під COVID-хворих, це виглядає так, ніби регіональні чиновники вже діють самостійно, всупереч браваду Лукашенко. А сам він призначив суботник на 25 квітня, на який неможливо не прийти — людей шантажують звільненням і позбавленням премії. Нещодавно в Білорусі набув чинності новий закон про розрахунок зарплати. І вже 1 січня медики отримали набагато менше, ніж їм обіцяли. А адже ще до епідемії лікарі скаржилися, що грошей не вистачає навіть на їжу. Так що позбавлення премії для них серйозна загроза.

«Валимся с ног от нагрузки, кислородные баллоны таскает главврач»Телефонограма головного лікаря Жлобинський центральної районної лікарні Євгена Топчого

Освітою населення ніхто не займається, телебачення розповідає про часник, свіже повітря, трактор, кізок і горілку. Ніхто не повідомляє, що треба сидіти вдома, бо виходити на вулицю небезпечно. Тільки люди, які мають доступ до незалежних ресурсів, самостійно дотримуються карантин, решта продовжують гуляти, збиратися разом.

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Співробітник Брестської обласної лікарні:

Наш санаторій «Біла Вежа» — бомба уповільненої дії. Сьогодні ще двох привезли звідти в боксах на «швидкої». Одна з них — головна медсестра санаторію. Ще 48 контактів дав священик, прихід якого розташований під Кам’янцем. Він сам на апараті ШВЛ у важкому стані. Його дочка працює терапевтом в Кам’янецькій центральної районної лікарні. До сьогоднішнього дня вела прийом. Друга дочка живе в багатоквартирному будинку. Дезінфекцію в під’їзді відмовилися проводити до тих пір, поки тест не покаже позитивний результат. Є і хороші новини: у лікарню, нарешті, надійшли протичумні костюми, рукавички, маски.

Активісти намагаються дізнаватися про ситуацію не тільки в містах, але і в селищах. Але часто лікарі відмовляються розмовляти, бояться влади. Напевно, коли їм самим не вистачить апаратів ШВЛ, вони почнуть розповідати, що відбувається. Але чи почують їх тоді? Система влаштована так, що у всіх установах є «ідеологи», які дають чіткі вказівки, що можна робити, а що не можна, вони ж контролюють процес постановки діагнозів, дають вказівки, що цифри не повинні перевищувати певний відсоток. Коронавірус в Білорусі — це політична справа, перемогти його складно, коли на стороні вірусу грає Олександр Лукашенко.

 

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