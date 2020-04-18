«Падаємо з ніг від навантаження, кисневі балони тягає головлікар» — білоруські медики про реальні масштаби епідемії

Моз Республіки Білорусь нарахував у країні 4779 випадків зараження коронавірусом та 42 випадки смерті від нього (хоча Олександр Лукашенко заявляє, що в Білорусі ніхто від коронавіруса не помер і не помре, і закликає лікуватися народними засобами). Моз також повідомляє про 419 інфікованих медиків. Але, судячи з інформації, яку можна отримати з білоруських лікарень, ці цифри можуть бути занижені. Громадський активіст Андрій Войнич, в числі інших волонтерів допомагає впоратися з епідемією, дізнався від лікарів з різних регіонів, який насправді рівень захворюваності, як влада маніпулює статистикою і чому система пропаганди вбиває людей.

Лікарі працюють тижнями без вихідних. Ті, з ким вдалося поспілкуватися, не вірять офіційній статистиці. За їх словами, багатьох з хворих і померлих проходять по категорії звичайних респіраторних захворювань і статистику по коронавирусу просто не потрапляють, а багато лікуються вдома. На щастя, влада хоча б не будує перепони благодійним організаціям, які збирають гроші і постачають фахівців засобами дезінфекції та індивідуального захисту. Одна з волонтерок, яка сама купує все необхідне і розвозить лікарів, розповідає крізь сльози, як їй зателефонував хірург: «Привезіть, будь ласка, крем для гоління» — у лікарів просто немає можливості навіть вийти з лікарні. Справа не тільки в тому, що кого-то не випускають з будівлі через карантин, але і в тому, що у них просто немає часу на це.

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Лікар з Вітебська:

«У нас дуже багато хворих. Заповнюються медустанови за містом. Лікарі та інший медперсонал, які побували в контакті з зараженими, вже не ізолюються, так як немає місць і нікому буде працювати. 15 квітня вийшов новий наказ: госпіталізувати тільки тих пацієнтів з пневмонією, у яких хвороба протікає важко. Решта лікуються вдома. У мене купа знайомих, у кого хворі родичі і друзі запаленням легенів. Погана ситуація в маленьких містах Вітебської області: Орша, Докшиці, Браслав. Багато хто в паніці і мчать в лікарні від страху при найменших ознаках застуди, що тільки посилює навантаження. Достовірність тестів за нашими спостереженнями — 50%. На 100 пацієнтів — 2-3 позитивних тесту, а по клінічній картині — реально хворих 10 і більше відсотків. Відповіді на тести приходять через 7-10 і більше днів. Скільки ще непідтверджених випадків? Краще про це не думати. З ким би поспілкувався у Вітебську, у всіх є випадок контакту з хворим або хворий родич. Хочеться не думати про це. Здається, що це сон, така віртуальна гра».

Перше зараження могло статися, коли Росія тільки-тільки почала закривати кордон з Китаєм і частина китайців поїхала в Росію через Білорусь, яка тоді була відкрита. Це тривало недовго, приблизно десять днів, але багато з цих китайських громадян зупинялися у мінських готелях, їздили на таксі. Медиків тоді відправили чергувати в аеропорт — перевіряти приїжджали китайців, міряти в них температуру, видавши їм одну маску на бригаду, так що серед перших заразилися цілком міг бути хтось з цих лікарів. Серед лікарів частка захворілих велика, але їм зазвичай не ставлять діагноз коронавірус, тільки ГРВІ або пневмонія. При цьому їм не дають здавати тест на COVID-19, не дають лікарняні і змушують працювати.

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Співробітник Докшицкой центральної районної лікарні, Вітебська область:

Дуже важка ситуація. І випадки стали складніше. Надходять — відразу кисень, важких — на ШВЛ. Розповіли, що начальник місцевих комунальників поступив, йому близько сорока, але зрубало і його. 130 чоловік в лікарні з пневмонією або з COVID-19 зараз — це мінімум. Взяли мазки у всіх медпрацівників і чекають підтвердження з санстанції. З лікарів кілька чоловік теж лежать у важкому стані. Колеги, які займаються безпосередньо видачею кисневих балонів, валиться з ніг від фізичного навантаження. Ну і нерви — кожен день бачити це… По 20 кисневих балонів за добу викидають. Обслуговуючий персонал — хто звільнився, хто пішов за свій рахунок, хто у відпустку. Люди далеко не молоді, у кожної сім’ї, бояться зачепити. Дійшло до того, що вже сам головний лікар і начмед носять ці кисневі балони, метушаться по госпчастині.

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Люди обурені заявами Лукашенко. 50-річна пацієнтка, яка завжди вела здоровий спосіб життя, розповідає, як прикро їй було чути слова Лукашенка про те, що вмирають тільки курці і наркомани. У неї є всі симптоми коронавіруса, підтверджені комп’ютерної томограммой — «легкі матового скла», але тести показали негативний результат. Якщо вона помре, то теж не потрапить в коронавирусную статистику.

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Лікар Одеської обласної клінічної інфекційної лікарні:

В обласну лікарню везуть з Ельска, Буда-Кошельово, Жовтневого та Гілки — і з райцентрів, і з сіл. Лікарня переповнена, мінімум у чотирьох медиків підтверджено зараження. Лікарі на нервах, в паніці. На жаль, дуже часто аналізи дають негативну відповідь. При цьому з комп’ютерної томографії (КТ) лікарі бачать уражені легені. Але що ще гірше, судячи з розмов з хворими, які до нас звертаються, їм навіть не повідомляють, наскільки у них уражені легені!

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У Гомелі перепрофілювали Шкірно-венерологічну лікарню під COVID-хворих, це виглядає так, ніби регіональні чиновники вже діють самостійно, всупереч браваду Лукашенко. А сам він призначив суботник на 25 квітня, на який неможливо не прийти — людей шантажують звільненням і позбавленням премії. Нещодавно в Білорусі набув чинності новий закон про розрахунок зарплати. І вже 1 січня медики отримали набагато менше, ніж їм обіцяли. А адже ще до епідемії лікарі скаржилися, що грошей не вистачає навіть на їжу. Так що позбавлення премії для них серйозна загроза.

Телефонограма головного лікаря Жлобинський центральної районної лікарні Євгена Топчого

Освітою населення ніхто не займається, телебачення розповідає про часник, свіже повітря, трактор, кізок і горілку. Ніхто не повідомляє, що треба сидіти вдома, бо виходити на вулицю небезпечно. Тільки люди, які мають доступ до незалежних ресурсів, самостійно дотримуються карантин, решта продовжують гуляти, збиратися разом.

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Співробітник Брестської обласної лікарні:

Наш санаторій «Біла Вежа» — бомба уповільненої дії. Сьогодні ще двох привезли звідти в боксах на «швидкої». Одна з них — головна медсестра санаторію. Ще 48 контактів дав священик, прихід якого розташований під Кам’янцем. Він сам на апараті ШВЛ у важкому стані. Його дочка працює терапевтом в Кам’янецькій центральної районної лікарні. До сьогоднішнього дня вела прийом. Друга дочка живе в багатоквартирному будинку. Дезінфекцію в під’їзді відмовилися проводити до тих пір, поки тест не покаже позитивний результат. Є і хороші новини: у лікарню, нарешті, надійшли протичумні костюми, рукавички, маски.

Активісти намагаються дізнаватися про ситуацію не тільки в містах, але і в селищах. Але часто лікарі відмовляються розмовляти, бояться влади. Напевно, коли їм самим не вистачить апаратів ШВЛ, вони почнуть розповідати, що відбувається. Але чи почують їх тоді? Система влаштована так, що у всіх установах є «ідеологи», які дають чіткі вказівки, що можна робити, а що не можна, вони ж контролюють процес постановки діагнозів, дають вказівки, що цифри не повинні перевищувати певний відсоток. Коронавірус в Білорусі — це політична справа, перемогти його складно, коли на стороні вірусу грає Олександр Лукашенко.