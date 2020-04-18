Смешной поросенок, играющий с собаками, стал звездой Сети

Маленькие поросята всегда вызывают улыбку и умиление. Но один из них, поросенок по имени Оливка, стал настоящей сенсацией и любимцем Instagram, так как живя в компании четырех псов он превратился в настоящую прикольную собачку.

В сети появилось забавное видео, на котором поросенок играет, как озорной щенок с другими собаками.

Дело в том, что поросенок думает, что он тоже песик, ведь он вырос среди собак, и все их повадки ему передались. Он ведет себя точно так же, как и другие собаки, повторяя их манеру поведения.

Поросенка зовут Оливка и он полностью привык к собачей жизни. Его хозяйка Алиса регулярно выкладывает смешные фото и видео об их проделках, которые сразу полюбились тысячам подписчиков.

Как только поросенок появился в их доме, бульдожка Лола стала ему любящей приемной матерью, и малыш повсюду ходил за собакой, послушно копируя ее действия. Так, Лола и Оливка стали неразлучными любимцами в семье.

Оливка всегда спал вместе с собаками, а если приходили гости, то к воротам неслись не только четыре гавкающих собаки, но и похрюкивающий (эти звуки тоже напоминали лай) поросенок.

Конечно, Оливка сопровождал маму Алису и собак на всех прогулках, потешая всю округу. Скоро он стал настоящим всеобщим любимцем.

: ukrainianwall.com