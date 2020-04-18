Ми небезпечно наближаємося до моменту, коли гайки зірве

Владі необхідно наперед змиритися з втратами, які вона понесе на найближчих виборах, вважає політолог Костянтин Калачов.

Пандемія для Росії — ідеальний привід не тільки до епідеміологічним, але й до політичних обмежень. Втім, не тільки в Росії. У сусідній Польщі, наприклад, з-за коронавіруса запропонували перенести президентські вибори на два роки. Однак там це виправдано — вибори повинні пройти в травні і очевидно, що до цього часу COVID-19 ще не переможуть. До того ж, якщо пропозиція пройде, нинішньому президенту Анджею Дуді не дозволять висувати свою кандидатуру на другий термін.

В Росії все інакше. У нас обмеження демократичних процедур роблять не стільки з-за епідеміологічної, скільки з-за політичної ситуації і виключно з однією метою — не втратити владу з тих рук, в яких вона перебуває вже двадцять років поспіль.

Зрозуміло, що в Кремлі зараз розглядають різні можливості, включаючи і перенесення не тільки муніципальних і регіональних виборів, які повинні пройти у вересні поточного року, але і парламентських виборів 2021 року.

Про те, що може зробити влада на цьому напрямку і до чого це може призвести, оглядач «Росбалта» поспілкувався з керівником «Політичної експертної групи» Костянтином Калачовим.

— Зараз все активніше обговорюється можливість перенесення муніципальних і регіональних виборів, які, як відомо, мають пройти в Росії у вересні цього року і навіть перенесення виборів до Держдуми-2021. На ваш погляд, які ризики можуть спричинити за собою такі рішення?

— Якщо збудуться прогнози, згідно з якими пік коронавіруса доведеться на червень—липень і людей закриють до цього терміну, а може бути далі, якщо за цей час зростуть ціни, народ серйозно втратить в доходах, а кількість робочих місць не збільшиться, а зменшиться і, відповідно, буде мати місце зниження соціального оптимізму і зростання протестних настроїв, то для влади важливо, щоб вибори не припали на пік цих настроїв.

Зрозуміло, що настрої широких мас не носять лінійний характер і тому зараз важко прогнозувати, якими вони будуть у вересні. Наприклад, деякі мої колеги вважають, що коронавірус б’є по КПРФ і її електорату, тому що комуністам потрібні особисті зустрічі, тому що виборець у них найстарший і нібито не вміє користуватися сучасними каналами комунікації. І так далі. Але я вважаю, що сьогодні найстарший електорат у влади. Літні люди — традиційні лоялісти. Часи, коли вони були основними виборцями КПРФ залишилися в минулому.

Характер голосування змінився, виборець змінився. В нинішні часи якраз опозиція могла б мати перевагу. Подивіться, скільки лайків коментарів, перепостів в будь-якій соціальній мережі збирають відомі єдинороси і скільки ті, хто займають діаметрально протилежні їм позиції. Товариство безумовно змінюється і тут основне питання в тому, як це позначиться на електоральному поведінці.

— Всенародне голосування за поправки до Конституції вже відклали. На ваш погляд, якою буде доля цього заходу? Його спробують об’єднати з іншими виборами чи, може, взагалі намагаються по-тихому забути?

— Логічне (для влади), там, де це можливо, було б перевести всенародне голосування за поправки в електронну форму, яку, на думку багатьох, можна контролювати, і яка ніколи не гарантує анонімності. Або знайти слушний привід для того, щоб це голосування скасувати. Тому що тут ризик не стільки навіть з отриманням результату, скільки з його легітимізацією. Тобто найскладніше буде переконати людей в тому, що результати, які влада видасть в підсумку, відповідають реальному волевиявленню.

Проблема ще в тому, що гайки не можна закручувати нескінченно — зірве різьбу, а ми небезпечно наближаємося до цього моменту.

— Повернемося до питання про Єдиний день голосування у вересні. Чи наважиться все-таки владу проводити вибори в муніципальні та регіональні органи влади у встановлені терміни або перенесе їх?

— Напевно, краще було б дати системної опозиції отримати своє. Тобто провести вибори у встановлені терміни, розуміючи всі ризики і пов’язані з ними загрози. Звичайно, побоюючись падаючих результатів, можна було б відсунути вибори, наприклад, на грудень, але проблема в тому, що прогностичні здібності нашої влади обмежені, якщо не сказати гірше. Можна сподіватися на те, що, скажімо, до кінця року ціни на нафту підуть вгору, що з’являться якісь альтернативи, але може бути і по-іншому — ціни на нафту підніматися не будуть, доходи громадян продовжать падати і почнеться друга або третя хвиля коронавіруса.

Якщо ж врахувати, що при будь-перенесення виборів виникає питання, чи не намагаються нас надути, то вересневі вибори краще б залишити на місці. Так принципово, що в тому або іншому регіональному парламенті буде більше комуністів, есерів, элдэпээровцев або яблучників, або навіть якщо хтось з в.о. губернаторів програє? Втрати «Єдиної Росії» тут просто неминучі, і з цим влада варто змиритися — це не трагедія. Трагедією для влади може стати (невдале) голосування за поправки до Конституції.

— Чому?

— Тому що це голосування буде носити характер референдуму з питання про довіру до влади та її курсом. Нам вустами голови ЦВК Елли Памфілової вже пояснили, що це політичний заповіт президента, та й сам він каже, що для нього це дуже важливо. Власне, це голосування, по суті, про довіру особисто Путіну, тобто квазипрезидентские вибори. Тому для влади зараз було б краще цю історію як-то згорнути або перевести в режим безпечного електронного голосування, оскільки вона може стати тригером до протестів такого рівня, які мали місце в кінці 2011 року.

Тим більше, що влада, схоже втрачає здатність до тонкої гри і її в даному випадку навряд чи влаштує перемога на рівні 51-53%. Їй, напевно, потрібно кваліфіковане більшість, а значить можна очікувати використання найбільш одіозних способів отримання таких результатів.

— Після Беслана Путін скасував прямі вибори глав регіонів. Чи може нинішня епідемія знову підштовхнути його до аналогічного кроку? Наскільки ймовірний сценарій, при якому губернаторів в Росії знову будуть обирати регіональні законодавчі збори?

— Судячи з того, що зараз обговорюється прокремлівськими експертами, таке можливе, оскільки, як вважає влада, губернаторам зараз має бути не до політики. Але в цій позиції якраз є дуже серйозне лукавство, тому що саме вибори змушують губернаторів правильно розставляти пріоритети, є для них мобілізуючим фактором.

Але головне, як мені здається, полягає в тому, що суспільство наразі не готове проковтнути скасування губернаторських виборів. Так, після Беслана воно могло з цим погодитися, тому що вибори значною мірою були дискредитовані, тому що був популярний Путін, тому що здавалося, що призначення голів регіонів можуть бути краще виборів. Але зараз довіра до Путіна вже не так високо, система призначення губернаторів себе не виправдала. Нагадаю, що перед поверненням виборів голів регіонів третину призначених губернаторів довелося звільнити, тому що вони були в принципі неизбираемы. Другий раз повторювати цей трюк, по-моєму, не дуже здорово.

У нинішніх умовах скасування губернаторських виборів населенням під приводом поганої економічної, епідеміологічної та інших ситуацій стала б величезною помилкою, насамперед для самої влади. Вже не кажучи про те, що сьогодні сама система виборів губернаторів така, що достатньо просто не бути ослом, і тебе оберуть…

— Що ви думаєте з приводу виборів до Держдуми? Можуть, на ваш погляд, перенести?

— З точки зору доцільності зараз не варто зачіпати тему виборів в Держдуму. Будь-яка надзвичайщина, будь переноси виборчих компаній не працюють зараз на авторитет влади і довіру до неї. Я на місці влади тему парламентських виборів зараз взагалі б не чіпав.