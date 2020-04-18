Учёные рассказали, как уберечься от рака груди

Учёные поделились информацией о том, что если человек будет придерживаться диеты с большим содержанием клетчатки, тогда он может повлиять на снижение рисков возникновения рака груди. Об этом сообщают «НовостиЮinfo».

Как известно, последнее проведённое исследование вокруг влияния правильного питания на риски появления рака груди привело к довольно противоречивым результатам, ибо вопрос о взаимосвязи между потреблением клетчатки и опасным заболеванием остался покрыт мраком.

По этой причине группа исследователей, которую возглавил доктор философии Мэриэм Фарвид, решили изучить материалы, которые в учёном сообществе публиковали до лета 2019-го года.

Так, учёным пригодилась информация из 20 наблюдательных обзоров, благодаря изучению которых они выяснили, что те представители женского пола, которые употребляли самое высокое содержание клетчатки, характеризовались на 8% меньшим риском возникновения рака груди.

Учёные отметили связанность растворимой клетчатки с более низкими рисками возникновения рака молочной железы, а также связь между более высоким общим потреблением клетчатки и низким риском у женщин в пременопаузе и постменопаузе.

«Наша работа вносит вклад в доказательство, что факторы образа жизни и модифицируемая диета, влияют на риск рака груди», – рассказали учёные.

Благодаря опубликованным результатам учёные пришли к выводу, что правильное питание имеет огромное влияние на состояние человеческого здоровья, а поэтому следует обратить внимание на продукты с высоким содержанием клетчатки, а также на фрукты, овощи и цельные зёрна.

Напоследок отметим, что несмотря на полученную информацию, последняя не является окончательным доказательством того, что благодаря пищевым волокнам удастся снизить риск возникновения рака груди, так как для этого необходимо провести дополнительные исследования.

: hyser.com.ua