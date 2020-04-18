Названо причини, чому Гренландія втрачає свій лід

В ході дослідження, вчені змогли зрозуміти причини, чому влітку 2019 року відбулася різке танення крижаного щита Гренландії.

Швидкість, з якою танув крижаний покрив, стала майже рекордною в 2019 році. Цифри свідчать про те, що тільки в липні поверхневий лід скоротився на 197 гігатонн — – що еквівалентно приблизно 80 мільйонам Олімпійських басейнів.

Зараз фахівці більш детально вивчили темп танення, з’ясувавши, що ж їм рухало. Дослідники відзначили, що умови високого тиску тривали протягом 63 днів з 92 річних у 2019 році. Для порівняння, середній показник-всього 28 днів. Аналогічна ситуація спостерігалася і в 2012 році-рекордно поганому році для крижаного покриву.

Якщо такі значення високого тиску стануть регулярним явищем, то в майбутньому відсоток розтанули льодовиків може бути вдвічі вище, ніж передбачається в даний час. Це в свою чергу, може мати серйозні наслідки для підвищення рівня моря. Серед своїх висновків команда також повідомляє, що майже 96% крижаного покриву зазнало танення в 2019 році, коли середній показник 64% .

«Ця подія є сигналом тривоги про те, що нам терміново потрібно змінити наш спосіб життя, щоб стримати глобальне потепління», — сказав доктор Ксав’є Феттвейс, співавтор дослідження, додавши, що атмосферні умови навряд чи будуть залежати від природної кліматичної мінливості і можуть бути викликані глобальним нагріванням.

: bizua.org

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