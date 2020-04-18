У Німеччині на фермі народилося двоголове козеня (фото)

Ветеринари кажуть, що козеня народилось здоровим.

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У Німеччині у селі Віттенберг народилося козеня із двома головами. Незвичайну тварину показала жінка на ім’я Джоселін Нуеске, яка доглядає за тваринами на фермі. Вона розповіла, що помітила труднощі при народженні козеняти, тож вирішила допомогти у пологах, повідомляє Daily Mail.

Виявилося, що народитися малюку було важко через те, що воно мало одразу дві голови. Черепи були повністю сформовані та з’єднані у потиличній частині. Це шокувало жінку. “У нього було чотири ноги, два вуха, чотири ока і два носа. Ми займалися розведенням кіз шість років, і ніколи не стикалися з чимось схожим”, – пояснила Нуеске.

Жінка хвилюється через те, що козеня може не вижити, однак залишає його на фермі. Обстеження у ветеринарній клініці вказало, що стан здоров’я тварини у нормі.

: unian.ua

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