Названы шесть главных мифов об алкоголе

Где находится грань между алкоголизмом и вроде бы безобидным желанием выпить после напряженного дня?

Правда ли, что легкие напитки менее вредны для организма, чем крепкие?

1. Женский алкоголизм — это отдельное заболевание и, в отличие от мужского алкоголизма, неизлечим

Женский алкоголизм считается более сложным по двум причинам. Во‑первых, из-за сравнительно небольшого биологического содержания в печени алкогольразрушающих ферментов. Во‑вторых, у женщины быстрее развиваются нарушения психики, которые для самой пациентки подчас незаметны. Можно сказать, что женский алкоголизм развивается по укороченному сценарию, когда желание выпить быстро превращается в потребность. Но в лечении действуют те же правила, что и при терапии «мужского алкоголизма».

2. Закодированный алкоголик действительно может умереть, выпив спиртное

Сила возможных последствий порой не прогнозируема, так как зависит не только от профессионального потенциала врача, но и от психического склада больного. Известен случай, когда после употребления спиртного на фоне проведенного кодирования у больного возник функциональный тетрапаралич, т. е. обратимая обездвиженность рук и ног. Больного госпитализировали в неврологическое отделение и только после снятия кода его состояние нормализовалось. Случаи смерти после кодирования не отмечены даже в анналах драматической медицины.

3. Легкие алкогольные напитки (пиво, коктейли) менее вредны, чем крепкий алкоголь

Это иллюзия. Легкие напитки влияют на организм точно так же, как и крепкие. А разница только в том, что пива и коктейля для достижения эффекта человеку нужно выпить больше. Еще одна опасность таится в самом вкусе коктейлей: когда пить вкусно и приятно, можно не заметить, как окажешься в состоянии неуправляемого опьянения. Отсюда и проистекают подчас противоправные действия подростков.

4. Если человек бросил пить, то обязательно возобновит — это лишь вопрос времени

Если человек много лет не употреблял спиртное, это не означает, что он полностью выздоровел. Больные и родственники больного алкоголизмом должны знать правду — при возобновлении алкоголизации болезнь немедленно вернется, да еще и с «прибавкой» в перерасчете на банальные процессы старения организма. Здесь все упирается в законы физиологии — разрушенные этанолом печеночные ферменты не восстанавливаются. Исходя из этого необходимо понимание того, что болезнь может рецидивировать. Если человек, к примеру, болен онкологическим заболеванием, это же не значит, что надо «махнуть на него рукой» — мол, все равно возможен рецидив. Кстати, алкоголизм имеет одно неоспоримое преимущество перед многими иными тяжелыми заболеваниями — если больной своевременно обратился к врачу и после лечения он полностью отказался от приема спиртного, то становится в этом случае практически здоровым.

5. Если у вас бывает похмелье, вы не алкоголик

На самом деле все наоборот: появление похмельного синдрома говорит о развитии биологической зависимости от алкоголя. Это та же самая ломка. Термин абстиненция произошел от фр. Absence (абсанс), что буквально переводится как «отсутствие». Лишенный наркотика организм начинает требовать его возврата. Если своевременно не остановиться, то неблагоприятный прогноз очевиден.

6. Если не превышать безопасную дозу — вреда для здоровья не будет

Говорить о мифической «безопасной дозе» невозможно, и вот почему. У каждого это количество индивидуально: некоторые способны употребить немалые объемы спиртного и вполне мирно провести вечер, а другие от одной бутылки пива ощущают серьезное помутнение рассудка. Когда человек пьет, у него изменяется состояние сознания, и при этом внутренние ощущения могут быть обманчивы. Объективно установить характер опьянения можно только со стороны. Или по «послевкусию» — на следующий день вам будет ясно, превысили вы накануне вашу безопасную дозу. Возможный критерий того, что вы не превысили безопасное количество, — это то, что вы остаетесь в пределах вашего типичного поведения.

: harter97.org