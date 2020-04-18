Андрей Данилко выложил в сеть архивное фото Пугачевой

Как известно, 15 апреля Алла Пугачева отметила свой день рождения. Ей исполнилось 71 полных лет. По этому случаю Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, выложил в Instagram архивный фотоснимок звезды, под которым поздравил звезду с этим праздником.

Андрей Данилко вновь повеселил своих подписчиков. Украинский артист, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, обнародовал редкий фотоснимок Аллы Пугачевой, поздравив российскую певицу с днем рождения.

Архивную фотографию Пугачевой, на котором совсем молодая и радостная Примадонна игриво выглядывает из бочки, Данилко выложил на своей страничке Instagram.

Алле Здоровья!! Данилка Супер! Обожаю!, Самое клевое поздравление,браво!, Да, да!!! Интересно было бы увидеть вас снова вместе на корпорате. Двойная доза смеха, С днём рождения любимая ЛЕГЕНДА. С Днём Рождения, Аллочка! Фото Классное!, Миллион миллион алых роз! Хочется хочется подарить! С Днём Рождения её улыбок, радости, здоровья!, С днем РОЖДЕНИЯ, АЛЛУ БОРИСОВНУ!!!!!! — отметили подписчики Андрея Данилко.

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Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka) 15 Апр 2020 в 6:26 PDT

: ukrainianwall.com