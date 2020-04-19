Двоє людей загинули в розчавленому фурами автомобілі під Києвом

Надзвичайні погодні умови у Києві та області: 16 квітня в столиці зафіксовано ураганний вітер і пилова буря, повітря сильно забруднене. Видимість на автошляхах столиці та передмістя дуже погана, через що на трасах виникають аварії.

Про перші жертви пилової бурі повідомив ресурс dtp.kiev.ua. Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталась під Києвом, на трасі Київ-Ковель. Легковий автомобіль буквально затиснуло між двома фурами, двоє пасажирів легковика, нажаль, загинули.

: stopcor.org

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